Borussia Mönchengladbach: Kann Neuhaus ein Faktor sein?

"Wenn er seine Qualitäten so abruft, wie er das in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dann ist ein Spieler wie Florian Neuhaus sportlich ein Faktor. Das würde ich mir wünschen", sagte Virkus. "In den letzten zwei Jahren nach seiner Vertragsverlängerung war da allerdings ordentlich Luft nach oben. Wir haben einen Anspruch an ihn – und er sicher auch an sich selbst. Daran messen wir ihn."

Neuhaus hat sich nach dem Fauxpas in einem Vier-Augen-Gespräch entschuldigt, und nachtragend ist Virkus auch nicht. "Von persönlichen Befindlichkeiten lasse ich mich in meiner Arbeit nicht treiben. Meine Aufgabe ist es, Entscheidungen im Sinne des Klubs zu treffen", sagte Virkus. "Wenn die vier Wochen vorbei sind, wird er wie alle anderen Spieler unter sportlichen Gesichtspunkten bewertet."