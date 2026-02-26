Die Champions League geht in die heiße Phase, das Achtelfinale steht an. Am Freitag bei der Auslosung sind echte Kracher und ein deutsches Duell möglich. ran zeigt, welche Gegner den Teams drohen.

Die acht bestplatzierten Teams der Ligaphase der Champions League und die acht Gewinner der Playoff-Spiele haben sich für die Runde der letzten 16 qualifiziert – darunter sind mit dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen noch zwei deutsche Mannschaften.

Die Paarungen für das Achtelfinale und damit der weitere Weg ins Viertel- und Halbfinale der Königsklasse werden am Freitag um 12 Uhr in Nyon ausgelost.

Dabei sind richtige Kracher möglich, da Schwergewichte wie Real Madrid und Paris St. Germain über die Playoffs ins Achtelfinale eingezogen sind und dort beispielsweise auf Manchester City oder den FC Barcelona treffen könnten.

Auch ein deutsches Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen ist möglich. Das Achtelfinale findet am 10./11. und 17./18. März 2026 statt.

ran nennt die möglichen Gegner aller verbliebenen Teams.