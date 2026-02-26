Borussia Dortmund ist aus der Champions League ausgeschieden. Sportlich ist das bitter, finanziell aber richtig teuer. Borussia Dortmund leckt seine Wunden. Doch die sind tief. Denn nach dem desaströsen Aus in den Playoffs der Champions League ist der sportliche Schaden groß, der finanzielle aber extrem schmerzhaft. "Elfmeter für Atalanta eine Fehlentscheidung" - Urs Meier über BVB-Chaos in Bergamo Denn dem BVB entgeht durch das Aus eine Menge Geld. Außerdem kam es auch noch zu einem Aktienrutsch. Unter dem Strich eine gebrauchte Woche für den Revierklub.

BVB: Elf Millionen Euro sind weg Der Verlust in Zahlen: Die elf Millionen Euro Prämie von der UEFA für den Achtelfinaleinzug sind futsch. "Die Einnahmen hatten wir eingeplant", gab Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:4 im Rückspiel bei Atalanta Bergamo zu. Was dem BVB ebenfalls entgeht: Mindestens ein weiteres Heimspiel. Und die Möglichkeit, in der K.o.-Phase weiter vorzudringen. Zum Vergleich: Im Vorjahr standen nach dem Viertelfinal-Aus rund 63 Millionen Euro an Prämien auf der Habenseite, diesmal sind es 32,82 Millionen Euro. Champions-League-Auslosung am Freitag: Welche Vereine im Achtelfinale aufeinander treffen können Auch an der Börse machte sich das Aus bemerkbar. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert.

BVB - Sebastian Kehl nach CL-Aus: "Absolut verdient"

