- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

Borussia Dortmund - Finanzielles Fiasko nach Champions-League-Aus: "Die Einnahmen hatten wir eingeplant"

Borussia Dortmund ist aus der Champions League ausgeschieden. Sportlich ist das bitter, finanziell aber richtig teuer.

Borussia Dortmund leckt seine Wunden. Doch die sind tief.

Denn nach dem desaströsen Aus in den Playoffs der Champions League ist der sportliche Schaden groß, der finanzielle aber extrem schmerzhaft.

Denn dem BVB entgeht durch das Aus eine Menge Geld. Außerdem kam es auch noch zu einem Aktienrutsch. Unter dem Strich eine gebrauchte Woche für den Revierklub.

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB: Elf Millionen Euro sind weg

Der Verlust in Zahlen: Die elf Millionen Euro Prämie von der UEFA für den Achtelfinaleinzug sind futsch.

"Die Einnahmen hatten wir eingeplant", gab Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:4 im Rückspiel bei Atalanta Bergamo zu. Was dem BVB ebenfalls entgeht: Mindestens ein weiteres Heimspiel. Und die Möglichkeit, in der K.o.-Phase weiter vorzudringen.

Zum Vergleich: Im Vorjahr standen nach dem Viertelfinal-Aus rund 63 Millionen Euro an Prämien auf der Habenseite, diesmal sind es 32,82 Millionen Euro.

Auch an der Börse machte sich das Aus bemerkbar. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert.

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB - Sebastian Kehl nach CL-Aus: "Absolut verdient"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

BVB: Aktie verliert deutlich an Wert

Der BVB erwartet nun einen Verlust zwischen zwölf und 22 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab. Zuvor war ein Erwartungsrahmen zwischen plus fünf Millionen und minus fünf Millionen Euro angegeben worden.

Im schlechtesten Fall ist das ein Unterschied von minus 27 Millionen Euro. Der Kurs der BVB-Aktie fiel am Donnerstag bis zum Nachmittag dementsprechend um mehr als fünf Prozent auf 3,15 Euro.

"Diese neue Prognose steht unter dem Vorbehalt werterhellender Tatsachen bis zum Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie der im Zuge der Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/2026 etwaig nach dem Bilanzstichtag gewonnenen Erkenntnisse", erklärte der BVB in der Mitteilung.

Weitere Inhalte
Fussball 1. Bundesliga Saison 2025 2026 9. Spieltag FC Bayern Muenchen - Bayer 04 Leverkusen 01.11.2025 Harry Kane (li, FC Bayern Muenchen) gegen Ibrahim Maza (re, Bayer 04 Leverkusen) *** Soccer 1...
News

CL-Auslosung am Freitag: Wer kann auf wen treffen?

  • 26.02.2026
  • 18:44 Uhr
Champions-League-Auslosung
News

Champions League: Auslosung des Achtelfinals im TV, Livestream und Liveticker

  • 26.02.2026
  • 15:35 Uhr
Meier über BensebainiExklusiv
News

Schiri Experte: "Elfmeter für Atalanta? Freistoß BVB!"

  • 26.02.2026
  • 14:00 Uhr
Luca Percassi of Atalanta BC before the UEFA Champions League 2025 2026 Knockout Play-off Second Leg between Atalanta BC and Borussia Dortmund, 25 of February 2026, at Gewiss stadium in Bergamo, It...
News

Atalanta-Boss tritt gegen BVB nach: "Göttliche Gerechtgkeit"

  • 26.02.2026
  • 13:48 Uhr
imago images 1073275575
News

BVB-Elfmeter gegen Bergamo lässt das Netz durchdrehen

  • 26.02.2026
  • 11:54 Uhr
Euphorie bei Atalanta
News

"Ein Meisterwerk": Italien feiert Bergamo

  • 26.02.2026
  • 10:08 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 26.02.2026
  • 09:59 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 26.02.2026
  • 08:42 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 26.02.2026
  • 08:37 Uhr
25.02.2026, Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund, UEFA Champions League, Playoffs-Rückspiel Elfmeter Emre Can (Borussia Dortmund, 23) Regulations prohibit any use of photographs as image sequence...
News

Fünfter CL-Startplatz trotz BVB-Scheitern weiter möglich

  • 26.02.2026
  • 08:32 Uhr