- Anzeige -
- Anzeige -
Europa League

VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow heute zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Übertragung der Europa League live im TV, Stream & Liveticker

  • Aktualisiert: 26.02.2026
  • 10:03 Uhr
  • ran.de
Stuttgart hat im Rückspiel gegen Celtic Glasgow gute Chancen
Stuttgart hat im Rückspiel gegen Celtic Glasgow gute Chancen© IMAGO/Shutterstock

Der VfB Stuttgart empfängt im Playoff-Rückspiel der Europa League Celtic Glasgow. Die Ausgangslage für die Schwaben ist dabei exzellent.

Für den VfB Stuttgart steht in den Playoffs der Europa League eine wichtige Partie auf dem Programm. Gegen den schottischen Vertreter Celtic Glasgow soll der Einzug in die nächste Runde gelingen.

Und die Vorzeichen dafür stehen hervorragend. Im Hinspiel vor einer Woche glückte dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß in Glasgow ein 4:1-Erfolg - für die auswärts zuvor immer wieder schwächelnden Stuttgarter ein bärenstarkes Ergebnis.

Matchwinner der Partie war Bilal El Khannouss, dem in der hitzigen Atmosphäre im Celtic Park ein Doppelpack gelang.

Das Rückspiel in Stuttgart, bei dem die Schotten einen Drei-Tore-Rückstand aufholen müssen, startet am Donnerstagabend bereits um 18:45 Uhr.

- Anzeige -
- Anzeige -

VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

- Anzeige -
- Anzeige -

Stuttgart vs. Celtic Glasgow heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Celtic Glasgow wird bei RTL übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Sonderfall im Free-TV bei RTL!

Neben dem Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Celtic, wird auch die Partie Nottingham Forest gegen Fenerbahçe Istanbul im Free-TV bei RTL übertragen.

Die Übertragung startet um 20:45 Uhr. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Das Hinspiel gewannen die Engländer mit 3:0.

Glasgow gastiert in Stuttgart: Wo gibt es heute einen Livestream zur Europa League?

Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Celtic Glasgow läuft zudem im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

- Anzeige -

Stuttgart empfängt Celtic Glasgow: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow
  • Wettbewerb: Europa League, Zwischenrunde
  • Datum und Uhrzeit: 26. Februar 2026, 18:45 Uhr
  • Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Martin O'Neill (Celtic Glasgow)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos zum Fußball
Im Hinspiel setzten sich die Bayern knapp durch
News

Sportwetten: Angeknockter BVB klarer Außenseiter im Topspiel

  • 26.02.2026
  • 12:22 Uhr
imago images 0708668496
News

Patriots-Spielort Foxborough droht mit WM-Ausstieg

  • 26.02.2026
  • 12:19 Uhr
Jürgen Klopp: Seit Januar 2025 bei Red Bull
News

Abschied? Spekulationen um Klopp sind "völliger Schwachsinn"

  • 26.02.2026
  • 12:03 Uhr
Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 12: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates after scoring a goal during the Saudi Pro League match between Al Hilal and Al Nas...
News

CR7 steigt bei spanischem Profiklub ein: "Schon lange mein Ziel"

  • 26.02.2026
  • 12:00 Uhr
imago images 1073275575
News

BVB-Elfmeter gegen Bergamo lässt das Netz durchdrehen

  • 26.02.2026
  • 11:54 Uhr
Veltins Arena Gelsenkirchen, 7.02.2026, Fussball: 2. Fussball Bundesliga Saison 2025 26 21. Spieltag, Schalke 04 (S04) vs Dynamo Dresden (SGD) 2:2 ___ Edin Dzeko (S04) und Adil Aouchiche (S04) DFL ...
News

Neues Vertragsdetail bei Schalke-Neuzugang enthüllt

  • 26.02.2026
  • 11:52 Uhr
Manchester City v Newcastle United, Premier League Omar Marmoush (7) of Manchester City is replaced by Rayan Cherki (10) of Manchester City during the Premier League match between Manchester City a...
News

Barca baggert offenbar an Ex-Eintracht-Star

  • 26.02.2026
  • 11:16 Uhr
Die UEFA veröffentlichte Zahlen
News

UEFA-Bericht: Rekordeinnahmen in Europa, Bundesliga stabil

  • 26.02.2026
  • 11:06 Uhr
Almancil, 05.01.2026, Hotel Conrad Algarve Trainingsareal The Campus, Fussball, Trainingscamp von Bundesligist RB Leipzig in Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2025 26. , Im Bild; Jürgen Klo...
News

Red-Bull-Beben: Klopp vor dem Aus? Nachfolger soll feststehen

  • 26.02.2026
  • 10:45 Uhr
Fussball, Nachwuchs, Saison 2025 26, U21, U 21 EM-Qualifikation (Gruppe F, 6. Spieltag) in Fürth, Deutschland - Malta, Ilyas Ansah (U21, Deutschland), 14.11 2025, *** Football, Youth, Season 2025 2...
News

WM 2026: DFB-U21-Stürmer Ilyas Ansah sagt ab

  • 26.02.2026
  • 10:22 Uhr