Champions League: Borussia Dortmund - Bergamo-Bosse verstoßen vor BVB-Duell gegen UEFA-Kodex

Borussia Dortmund verbietet sich vor dem Champions-League -Spiel in Norditalien einen verfrühten Blick auf München und wird gleichzeitig mit unangenehmen Gastgebern konfrontiert.

Stress in Bergamo vor der Brust, Bayern im Kopf? Borussia Dortmund muss vor dem Rückspiel in den Playoffs der Champions League mit gleich mehreren Problemen zurechtkommen.

Das Bundesliga -Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag werde beim Playoff-Spiel gegen Atalanta Bergamo "überhaupt keine Rolle spielen", versicherte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: "Es zählt nur Bergamo. Es gibt null Rücksicht auf das andere Spiel."

Ricken fordert: "Müssen das Stadion ruhig kriegen"

Der BVB hat das Hinspiel gegen Atalanta 2:0 gewonnen, Ricken warnt daher vor Passivität. "Wir wollen aktiv nach vorne spielen, wir müssen versuchen, früh selbst ein Tor zu schießen - auch, um das Stadion ruhig zu kriegen", forderte er.

Neben dem Platz gibt es dabei bereits einige Nebenkriegsschauplätze. Zwischen den Atalanta-Bossen und dem BVB gibt es nämlich an gleich mehreren Stellen Zoff.

Hintergrund ist der Transfer, der mittlerweile fast eineinhalb Jahre zurückliegt. Damals wechselte Samuele Inacio mit gerade einmal 16 Jahren aus der Jugend von Atalanta Bergamo in den Nachwuchs der "Schwarz-Gelben".

Bergamos Vorstands-Chef Luca Percassi wirft dem BVB seither vor, gegen das Uefa-Recht verstoßen zu haben. Bei "Sky Italia" erklärte der 45-Jährige: "Es hat an Respekt gemangelt. Es ist bedauerlich, dass ein Verein dieser Größenordnung die Angelegenheit nicht klären will. Der Junge ist bei uns groß geworden. Es gibt eine Frist, innerhalb derer man handeln kann, und diese wurde deutlich überschritten."