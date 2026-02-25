- Anzeige -
Dortmund vor Bergamo

Champions League: Borussia Dortmund - Bergamo-Bosse verstoßen vor BVB-Duell gegen UEFA-Kodex

  • Aktualisiert: 25.02.2026
  • 14:50 Uhr
  • SID/ran.de
Kramer, Kehl, Ricken (alle BVB) GER, Borussia Dortmund gegen 1.FC Koeln, Fussball, 1.Liga, 8.Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 25.10.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI-VIDEO GER, Borussia Dortmund gegen 1.FC Koeln, Fussball, 1.Liga, 8.Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 25.10.2025 Dortmund *** Kramer, Kehl, Ricken all BVB GER, Borussia Dortmund vs 1 FC Koeln, Football, 1 Liga, Matchday 8, Season 2025 2026, 25 10 2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO GER, Borussia Dortmund vs 1 FC Koeln, Football, 1 Liga, Matchday 8, Season 2025 2026, 25 10 2025 Dortmund Copyright: xEibner-Pressefoto FrankxZeisingx EP_FZG© Eibner

Stress in Bergamo vor der Brust, Bayern im Kopf? Borussia Dortmund muss vor dem Rückspiel in den Playoffs der Champions League mit gleich mehreren Problemen zurechtkommen.

Borussia Dortmund verbietet sich vor dem Champions-League-Spiel in Norditalien einen verfrühten Blick auf München und wird gleichzeitig mit unangenehmen Gastgebern konfrontiert.

BVB-Ärger über Elfmeter-Szene: Klares Foul an Adeyemi?

Das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag werde beim Playoff-Spiel gegen Atalanta Bergamo "überhaupt keine Rolle spielen", versicherte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: "Es zählt nur Bergamo. Es gibt null Rücksicht auf das andere Spiel."

Ricken fordert: "Müssen das Stadion ruhig kriegen"

Der BVB hat das Hinspiel gegen Atalanta 2:0 gewonnen, Ricken warnt daher vor Passivität. "Wir wollen aktiv nach vorne spielen, wir müssen versuchen, früh selbst ein Tor zu schießen - auch, um das Stadion ruhig zu kriegen", forderte er.

Neben dem Platz gibt es dabei bereits einige Nebenkriegsschauplätze. Zwischen den Atalanta-Bossen und dem BVB gibt es nämlich an gleich mehreren Stellen Zoff.

Hintergrund ist der Transfer, der mittlerweile fast eineinhalb Jahre zurückliegt. Damals wechselte Samuele Inacio mit gerade einmal 16 Jahren aus der Jugend von Atalanta Bergamo in den Nachwuchs der "Schwarz-Gelben".

Bergamos Vorstands-Chef Luca Percassi wirft dem BVB seither vor, gegen das Uefa-Recht verstoßen zu haben. Bei "Sky Italia" erklärte der 45-Jährige: "Es hat an Respekt gemangelt. Es ist bedauerlich, dass ein Verein dieser Größenordnung die Angelegenheit nicht klären will. Der Junge ist bei uns groß geworden. Es gibt eine Frist, innerhalb derer man handeln kann, und diese wurde deutlich überschritten."

Atalanta Bergamo verstößt gegen den Werte-Kodex der UEFA

"Vereine müssen einander respektieren: Dortmund kann nicht einfach kommen und aus Atalantas Jugendakademie stehlen. Das ist eine offene Wunde. Aus juristischer Sicht sind wir überzeugt, im Recht zu sein", so Percassi weiter.

Ein Vorwurf, den BVB-Boss Lars Ricken so nicht stehen lassen wollte: "Das war ein Transfer eines Minderjährigen. Da gibt es klare Regularien, wo alles dokumentiert werden muss. Das haben wir sehr umfangreich gemacht und die Fifa hat uns bestätigt, dass alles korrekt war. Samuele spielt jetzt schon seit eineinhalb Jahren bei uns, deshalb ist diese Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt sehr verwunderlich."

Die Verantwortlichen der Norditaliener haben die Oberen des BVB deshalb wohl auch nicht zum eigentlich üblichen Pre-Match-Dinner eingeladen. Ein Umstand, den der BVB, so berichtet es die Bild, "seit Jahren nicht erlebt" hat und mit dem Bergamo gegen den Werte-Kodex der UEFA verstößt.

