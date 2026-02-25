Champions League - Vinicius "tapfer": Real Madrid bereit für Benfica

Real Madrid will das brisante Wiedersehen mit Benfica Lissabon nutzen, um eine sportliche Antwort auf den Rassismus-Eklat aus dem Hinspiel zu geben.

"Das ist ein großartiger Moment, um diesen Dingen ein Ende zu setzen", sagte Torhüter Thibaut Courtois vor dem Champions-League-Duell am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN).

Lissabons Gianluca Prestianni soll Real-Star Vinicius Junior nach dessen Traumtor im Hinspiel (0:1) und anschließendem Jubel rassistisch beleidigt haben.

"Es ist schon oft passiert im Fußball, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. Damit muss jetzt Schluss sein", sagte Courtois. "Die UEFA hat die Möglichkeit, mehr zu tun, als es nur bei einem Slogan und einem Banner vor den Spielen zu belassen. Wir hoffen, dass diese Chance genutzt wird", sagte Trainer Álvaro Arbeloa.

Am Montag verhängte die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union gegen Prestianni eine "vorläufige" Sperre für das Rückspiel in den Playoffs.