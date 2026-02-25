champions league
Champions League: Als Mourinho gesperrt war - "Wäre fast im Wäschekorb erstickt"
25.02.2026
16:08 Uhr
Luis Woppmann
José Mourinho ist für das Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League gesperrt - es wäre aber nicht das erste Mal, dass er versucht, so eine Strafe zu umgehen.
Über zehn Jahren hatte José Mourinho darauf gewartet, ins Santiago Bernabéu zurückzukehren - an den Ort, an dem er selbst von 2010 bis 2013 Trainer gewesen war.
Bis vor Kurzem schien es so, als wäre die Rückkehr in diesem Jahr perfekt. Nach einem phänomenalem Tor von Torhüter Anatolij Trubin tief in der Nachspielzeit gegen Real Madrid konnten sich Mourinho und Benfica Lissabon in letzter Sekunde in die Playoffs der Champions League retten, in denen man schlussendlich wieder auf den Champions-League-Rekordsieger traf.
Das Hinspiel wurde von dem Rassismus-Skandal rund um Vinicius Junior überschattet - aber auch sportlich mussten Benfica und Mourinho einen herben Dämpfer hinnehmen.
Nicht nur verlor man das Spiel mit 1:0, gegen Ende der Partie (84. Minute) sah der Portugiese gleich zweimal die gelbe Karte, nachdem er sich zu stark über ein Foul von Vinicius Junior beschwert hatte. Für das Rückspiel ist "The Special One" folglich gesperrt.
Champions League: Real-Fans fordern Mourinho-Rückkehr
Was der Fußballwelt dadurch entgehen wird, lässt sich nur erahnen - einen Vorgeschmack darauf bekam man aber bereits am Dienstag. Nachdem Mourinho vor dem Hotel Intercontinental in Madrid aus dem Mannschaftsbus stieg, riefen ihm die Real-Fans "Komm zurück! Wir lieben dich" zu.
Auch wenn derzeit nicht von einer Rückkehr des Portugiesen an seine alte Wirkungsstätte auszugehen ist, ist dieses Szenario gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Mourinho pflegt seit Jahren ein gutes Verhältnis mit dem Real-Präsident Florentino Pérez und hat laut der spanischen Sporttageszeitung "as" eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die es ihm erlaubt, Benfica Lissabon im Sommer zu verlassen.
Gegen Bayern München: Mourinho in Wäschekorb ins Stadion
Trotz seiner Sperre darf sich "The Special One" beim Rückspiel im Stadion aufhalten und auch die Pressekonferenzen abhalten. Den Innenraum darf er allerdings nicht betreten - dass er das dennoch tun könnte scheint aber nicht unwahrscheinlich. In der Vergangenheit hatte sich Mourinho bei allen möglichen Sperren immer wieder Wege überlegt, diese zu umgehen.
So blieb er beispielsweise im Hotel oder im Teambus, um mit seinem Trainerteam in Kontakt zu bleiben.
Ein besonders prominenter Vorfall ereignete sich im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Chelsea und Bayern München im Jahr 2005: "Der Zeugwart hat mich im Wäschekorb versteckt. Dieser war etwas geöffnet, damit ich noch Luft bekam", sagte er bei "beIN Sports".
Doch sein Manöver wäre fast aufgeflogen. "Als mich der Zeugwart im Korb aus der Kabine brachte, folgten uns die Leute von der UEFA und suchten mich. Deshalb verschloss er die Kiste, sodass ich nicht mehr atmen konnte. Als der Korb wieder geöffnet war, war ich am sterben", führte der Portugiese weiter aus. Am Ende konnte man das Spiel mit 4:2 gewinnen, so dass den Blues im Rückspiel ein 2:3 zum Weiterkommen reichte.
Gerade solche Aktionen sind so etwas wie das Markenzeichen von José Mourinho. Es sind Geschichten und Momente, die bis heute unvergessen bleiben.
Sei es 2014, als er in einem Benefizspiel den Sänger Olly Murs mit einem Tackling von der Seitenlinie aus dem Spiel nahm. Oder als er während eines Spiels um den spanischen Supercup in der Saison 2011/12 dem Assistenzcoach von Barcelona, Tito Vilanova, mit dem Finger ins Auge stach.
Oder als er in der Halbzeitpause in einem Champions-League-Spiel 2009 14 von 15 Minuten in der Halbzeitpause damit verbrachte, auf Mario Balotelli einzureden, dieser solle unter keinen Umständen eine weitere gelbe Karte provozieren, da alle anderen Stürmeralternativen verletzt waren, nur um Minuten nach Wiederanpfiff mitansehen zu müssen, wie der Italiener mit Gelb-Rot vom Platz flog.
Im Rückspiel gegen Benfica wird sich zeigen, ob eine weitere dieser Geschichten hinzukommt.
