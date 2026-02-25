José Mourinho ist für das Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League gesperrt - es wäre aber nicht das erste Mal, dass er versucht, so eine Strafe zu umgehen. Von Luis Woppmann Über zehn Jahren hatte José Mourinho darauf gewartet, ins Santiago Bernabéu zurückzukehren - an den Ort, an dem er selbst von 2010 bis 2013 Trainer gewesen war. Bis vor Kurzem schien es so, als wäre die Rückkehr in diesem Jahr perfekt. Nach einem phänomenalem Tor von Torhüter Anatolij Trubin tief in der Nachspielzeit gegen Real Madrid konnten sich Mourinho und Benfica Lissabon in letzter Sekunde in die Playoffs der Champions League retten, in denen man schlussendlich wieder auf den Champions-League-Rekordsieger traf. Champions League - Vinicius "tapfer": Real Madrid bereit für Benfica Das Hinspiel wurde von dem Rassismus-Skandal rund um Vinicius Junior überschattet - aber auch sportlich mussten Benfica und Mourinho einen herben Dämpfer hinnehmen. Nicht nur verlor man das Spiel mit 1:0, gegen Ende der Partie (84. Minute) sah der Portugiese gleich zweimal die gelbe Karte, nachdem er sich zu stark über ein Foul von Vinicius Junior beschwert hatte. Für das Rückspiel ist "The Special One" folglich gesperrt.

Champions League: Real-Fans fordern Mourinho-Rückkehr Was der Fußballwelt dadurch entgehen wird, lässt sich nur erahnen - einen Vorgeschmack darauf bekam man aber bereits am Dienstag. Nachdem Mourinho vor dem Hotel Intercontinental in Madrid aus dem Mannschaftsbus stieg, riefen ihm die Real-Fans "Komm zurück! Wir lieben dich" zu. Real Madrid vs. Benfica: Die Champions League heute ab 21:00 Uhr im Liveticker Auch wenn derzeit nicht von einer Rückkehr des Portugiesen an seine alte Wirkungsstätte auszugehen ist, ist dieses Szenario gar nicht mal so unwahrscheinlich. Mourinho pflegt seit Jahren ein gutes Verhältnis mit dem Real-Präsident Florentino Pérez und hat laut der spanischen Sporttageszeitung "as" eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die es ihm erlaubt, Benfica Lissabon im Sommer zu verlassen.

