Champions League Auslosung: Gegner von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen stehen fest

Wo läuft die Auslosung heute live im TV und Stream?

Die jeweiligen Achtelfinal-Gegner werden erst am 27. Februar gelost. Auch hier gibt es jeweils fixe Paare, aus denen sich der Gegner ergibt.

Am Freitag, den 30. Januar 2026 um 12:00 Uhr werden die Paarungen für die nächste Runde ermittelt. ran gibt alle wichtigen Infos zu Übertragung, Ablauf und Teams.

Die Champions League findet nun zum zweiten Mal im neuen Modus statt. Die Ligaphase ist beendet, aber bevor es mit den Achtelfinals losgeht, werden noch die Playoffs im Februar ausgetragen.

Die Auslosung zu den CL-Playoffs ist durch. Die Gegner der deutschen Mannschaften stehen fest. ran mit allen Infos.

Champions League Playoffs: Auslosung hier im Live-Ticker verfolgen

Die Auslosung könnt ihr am 30. Januar hier im Ticker verfolgen.

+++ 12:28 Uhr: Bundesliga-Duell im Achtelfinale? +++

Ein deutsches Duell ist aber im Achtelfinale möglich: Der FC Bayern, der sich als Zweiter der Ligaphase direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert hat, trifft auf den Sieger einer der beiden Begegnungen mit deutscher Beteiligung. Auch ein Kräftemessen mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal wäre für Dortmund und Leverkusen im Achtelfinale möglich.

+++ 12:24 Uhr: Die weiteren Partien +++

Galatasaray Istanbul – Juventus Turin

FC Brügge – Atletico Madrid

AS Monaco - Paris Saint-Germain

Qarabag – Newcastle United

Benfica Lissabon – Real Madrid

Bodö/Glimt – Inter Mailand

+++ 12:24 Uhr: Kein deutsches Duell +++

Es kommt in den Playoffs damit nicht zu einem deutschen Duell.

+++ 12:23 Uhr: Olympiakos Piräus gegen Bayer Leverkusen +++

+++ 12:23 Uhr: Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund +++

+++ 12:22 Uhr: Gesetzte Teams folgen +++

Jetzt ergeben sich die einzelnen Partien.

+++ 12:17 Uhr: Ungesetzte Teams zuerst +++

Zunächst werden die ungesetzten Teams gezogen und auf ihre Positionen des Tableaus gelegt. Nach allen ungesetzten Teams folgen die gesetzten, womit sich dann die einzelnen Partien ergeben.

+++ 12:14 Uhr: Noch eine Erklärung +++

Es wird noch ein Video eingespielt, das die Ziehung technisch erklärt.

+++ 12:12 Uhr: Und los geht's +++

Es wird spannend. Losfee ist der Franzose Robert Pires, Ex-Welt- und Europameister.

+++ 12:11 Uhr: Kurze Erklärung +++

Er erklärt nochmal kurz die Auslosungs-Prozedur.

+++ 12:09 Uhr: Marchetti kommt +++

Giorgio Marchetti kommt. Es geht also so langsam los.

+++ 12:06 Uhr: Vorstellung der Teams +++

Nun werden die Playoff-Teams in kleinen Einspielern vorgestellt.

+++ 12:04 Uhr: Die Veranstaltung läuft +++

In Nyon gibt es einen kurzen Rückblick auf die Ligaphase, auf den verrückten letzten Spieltag.

+++ 12:03 Uhr: Die Termine im Überblick +++

Die Hinspiele der Play-offs stehen am 17. und 18. Februar an. Eine Woche später geht es im Rückspiel ums Weiterkommen. Die gesetzten Mannschaften bestreiten die Rückspiele zu Hause, jeder spielt je einmal am Dienstag und am Mittwoch.

Anschließend wird am 27. Februar noch einmal gelost, auf wen die Sieger genau treffen. Für die Bayern geht es im Achtelfinale erst am 10. und 11. März weiter.

+++ 12:02 Uhr: Noch ein Bundesliga-Duell? +++

Deswegen blühen Bayer oder dem BVB dann Vergleiche mit den Bayern oder dem FC Arsenal. Bereits vergangene Saison war Leverkusen in der K.o.-Phase auf die Münchner getroffen - damals hatte aber der Rekordmeister den Umweg über die Zwischenrunde gehen müssen.

+++ 12:01 Uhr: So läuft es mit den Playoffs +++

Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 16 sind gesetzt und treffen auf einen von zwei möglichen Gegnern aus dem Bereich der Plätze 17 bis 24. Die Zuordnung erfolgt nach einem festen Schema: Die bestplatzierten Teams (Real Madrid/9. und Inter Mailand/10.) treffen auf eines der am niedrigsten geführten (Bodö/Glimt/23. und Benfica Lissabon/24.).

So ergibt sich, dass Atalanta Bergamo (15.) und Leverkusen (16.) jeweils auf Dortmund (17.) oder Olympiakos Piräus (18.) treffen. Die Sieger dieser Paarungen bekommen es im Achtelfinale mit den Top acht der Tabelle zu tun.

+++ 11:58 Uhr: Herzlich Willkommen zum Ticker +++

Hallo und herzliche Willkommen zur Auslosung der Playoffs. Gleich geht es los.