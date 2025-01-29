Champions League
Champions League Auslosung: Gegner von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen stehen fest
- Aktualisiert: 30.01.2026
- 12:36 Uhr
Die Auslosung zu den CL-Playoffs ist durch. Die Gegner der deutschen Mannschaften stehen fest. ran mit allen Infos.
Die Champions League findet nun zum zweiten Mal im neuen Modus statt. Die Ligaphase ist beendet, aber bevor es mit den Achtelfinals losgeht, werden noch die Playoffs im Februar ausgetragen.
Am Freitag, den 30. Januar 2026 um 12:00 Uhr werden die Paarungen für die nächste Runde ermittelt. ran gibt alle wichtigen Infos zu Übertragung, Ablauf und Teams.
Die jeweiligen Achtelfinal-Gegner werden erst am 27. Februar gelost. Auch hier gibt es jeweils fixe Paare, aus denen sich der Gegner ergibt.
Wo läuft die Auslosung heute live im TV und Stream?
- Im TV: Sky Sport News
- Im Stream: UEFA.com, DAZN, skysport.de
Champions League Playoffs: Auslosung hier im Live-Ticker verfolgen
Die Auslosung könnt ihr am 30. Januar hier im Ticker verfolgen.
+++ 12:28 Uhr: Bundesliga-Duell im Achtelfinale? +++
Ein deutsches Duell ist aber im Achtelfinale möglich: Der FC Bayern, der sich als Zweiter der Ligaphase direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert hat, trifft auf den Sieger einer der beiden Begegnungen mit deutscher Beteiligung. Auch ein Kräftemessen mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal wäre für Dortmund und Leverkusen im Achtelfinale möglich.
+++ 12:24 Uhr: Die weiteren Partien +++
Galatasaray Istanbul – Juventus Turin
FC Brügge – Atletico Madrid
AS Monaco - Paris Saint-Germain
Qarabag – Newcastle United
Benfica Lissabon – Real Madrid
Bodö/Glimt – Inter Mailand
+++ 12:24 Uhr: Kein deutsches Duell +++
Es kommt in den Playoffs damit nicht zu einem deutschen Duell.
+++ 12:23 Uhr: Olympiakos Piräus gegen Bayer Leverkusen +++
+++ 12:23 Uhr: Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund +++
+++ 12:22 Uhr: Gesetzte Teams folgen +++
Jetzt ergeben sich die einzelnen Partien.
+++ 12:17 Uhr: Ungesetzte Teams zuerst +++
Zunächst werden die ungesetzten Teams gezogen und auf ihre Positionen des Tableaus gelegt. Nach allen ungesetzten Teams folgen die gesetzten, womit sich dann die einzelnen Partien ergeben.
+++ 12:14 Uhr: Noch eine Erklärung +++
Es wird noch ein Video eingespielt, das die Ziehung technisch erklärt.
+++ 12:12 Uhr: Und los geht's +++
Es wird spannend. Losfee ist der Franzose Robert Pires, Ex-Welt- und Europameister.
+++ 12:11 Uhr: Kurze Erklärung +++
Er erklärt nochmal kurz die Auslosungs-Prozedur.
+++ 12:09 Uhr: Marchetti kommt +++
Giorgio Marchetti kommt. Es geht also so langsam los.
+++ 12:06 Uhr: Vorstellung der Teams +++
Nun werden die Playoff-Teams in kleinen Einspielern vorgestellt.
+++ 12:04 Uhr: Die Veranstaltung läuft +++
In Nyon gibt es einen kurzen Rückblick auf die Ligaphase, auf den verrückten letzten Spieltag.
+++ 12:03 Uhr: Die Termine im Überblick +++
Die Hinspiele der Play-offs stehen am 17. und 18. Februar an. Eine Woche später geht es im Rückspiel ums Weiterkommen. Die gesetzten Mannschaften bestreiten die Rückspiele zu Hause, jeder spielt je einmal am Dienstag und am Mittwoch.
Anschließend wird am 27. Februar noch einmal gelost, auf wen die Sieger genau treffen. Für die Bayern geht es im Achtelfinale erst am 10. und 11. März weiter.
+++ 12:02 Uhr: Noch ein Bundesliga-Duell? +++
Deswegen blühen Bayer oder dem BVB dann Vergleiche mit den Bayern oder dem FC Arsenal. Bereits vergangene Saison war Leverkusen in der K.o.-Phase auf die Münchner getroffen - damals hatte aber der Rekordmeister den Umweg über die Zwischenrunde gehen müssen.
+++ 12:01 Uhr: So läuft es mit den Playoffs +++
Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 16 sind gesetzt und treffen auf einen von zwei möglichen Gegnern aus dem Bereich der Plätze 17 bis 24. Die Zuordnung erfolgt nach einem festen Schema: Die bestplatzierten Teams (Real Madrid/9. und Inter Mailand/10.) treffen auf eines der am niedrigsten geführten (Bodö/Glimt/23. und Benfica Lissabon/24.).
So ergibt sich, dass Atalanta Bergamo (15.) und Leverkusen (16.) jeweils auf Dortmund (17.) oder Olympiakos Piräus (18.) treffen. Die Sieger dieser Paarungen bekommen es im Achtelfinale mit den Top acht der Tabelle zu tun.
+++ 11:58 Uhr: Herzlich Willkommen zum Ticker +++
Hallo und herzliche Willkommen zur Auslosung der Playoffs. Gleich geht es los.
Champions League Playoffs: Wer überträgt heute die Auslosung?
Die Auslosung der Champions League Playoffs wird auf unterschiedlichen Plattformen übertragen. Sowohl DAZN als auch Sky zeigen die Auslosung.
Auf DAZN kann diese im kostenfreien Stream verfolgt werden, bei Sky hingegen kann über die kostenfreie App, auf skysport.de oder im TV auf Sky Sport News das Geschehen abgerufen werden.
Außerdem bietet die UEFA auf UEFA.com einen kostenlosen Livestream zur Auslosung an.
Externer Inhalt
Champions League 2025/26: Wer ist für die Playoffs qualifiziert?
An der Auslosung nehmen die Teams teil, die in der Ligaphase der Champions League die Plätze 9 bis 24 belegt haben. Die acht besten Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.
Champions-League-Achtelfinale: Wer ist dabei?
Die ersten acht Teams sind indes umgehend für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Hier ist der Überblick der Teams, die sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert haben:
- FC Arsenal
- FC Bayern
- FC Liverpool
- Tottenham Hotspur
- FC Barcelona
- FC Chelsea
- Sporting
- Manchester City
Champions League: Diese Teams müssen in die Playoffs
Die Temas auf den Plätzen neun bis 24 müssen in den Playoffs, um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen:
- Real Madrid
- Inter Mailand
- Paris Saint-Germain
- Newcastle United
- Juventus Turin
- Atletico Madrid
- Atalanta Bergamo
- Bayer Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiakos Piräus
- FC Brügge
- Galatasaray
- AS Monaco
- Qarabağ Ağdam
- F.K. Bodø/Glimt
- Benfica
Champions League Playoffs 2025/26: Wann und wo findet die Auslosung statt?
Die Auslosung der Champions-League-Playoffs werden am 30. Januar 2025 um 12 Uhr in Nyon ausgelost.
Wichtig zu wissen: Ab der K.o.-Phase gibt es einen festen Turnierbaum, der bis zum Finale unverändert bleibt. Dabei ist sichergestellt, dass der Tabellenerste der Ligaphase erst im Endspiel auf den Zweitplatzierten treffen kann.
Dies liegt daran, dass die 24 qualifizierten Teams in der K.o.-Runde in feste Paarungen aufgeteilt werden.
Champions League Playoffs: Wie läuft die Auslosung ab?
Bei den CL-Playoffs treffen die Teams, die in der Ligatabelle auf den Plätzen 9 bis 16 gelandet sind, auf die Mannschaften der Plätze 17 bis 24.
Dort spielt das Team auf Platz neun auf eines der Teams aus den Plätzen 23 oder 24, während Platz zehn gegen den verbleibenden Gegner aus diesem Duo antritt. Dies entscheidet sich in der Auslosung.
Ähnlich verhält es sich bei den Teams auf den Plätzen elf und zwölf, die auf die Mannschaften der Ränge 21 und 22 treffen. Die genaue Zuordnung, wer gegen wen spielt, wird somit per Los entschieden.
Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 genießen im Rückspiel den Vorteil des Heimrechts. In den Playoffs haben die qualifizierten Teams somit im Hin- und Rückspiel gegen einen Gegner die Möglichkeit, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.
Champions League 2025/26: Wann finden die Playoffs statt?
Die Hinspiele der K.o.-Runde sind für den 17. und 18. Februar 2026 terminiert, während die Rückspiele eine Woche später, am 24. und 25. Februar 2026, ausgetragen werden.
Die Achtelfinals finden dann am 10. und 11. März sowie am 17. und 18. März 2026 statt.