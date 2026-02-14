- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen live: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream und im Ticker?

  • Aktualisiert: 16.02.2026
  • 13:28 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/Jan Huebner

Im Hinspiel der Zwischenrunde in der Champions League ist Bayer Leverkusen zu Gast bei Olympiakos Piräus. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Mit Platz 16 nach der Ligaphase der Champions League muss Bundesligist Bayer Leverkusen nun schon in der Zwischenrunde der Königsklasse wieder ran.

Die Rheinländer bekommen es dabei mit dem griechischen Meister Olympiakos Piräus zu tun, bestreiten das Hinspiel auswärts bei hitziger Atmosphäre im Stadion Georgios Karaiskakis.

Für Leverkusen ergibt sich dadurch die Chance zur Revanche. Denn schon während der Ligaphase gab es das Duell der Werkself bei Olympiakos Piräus.

Vor ziemlich genau einem Monat musste sich das Team von Kasper Hjulmand in Piräus mit 0:2 geschlagen geben. Costinha und Mehdi Taremi trafen in dieser Begegnung schon vor der Pause zum Sieg der Griechen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympiakos vs. Leverkusen live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bayer Leverkusen gastiert bei Olympiakos: Wer zeigt das Champions-League-Spiel live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League live: Wo kann ich Olympiakos Piräus gegen Bayer Leverkusen im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

- Anzeige -

Leverkusen gastiert bei Olympiakos: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Champions League live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von Olympiakos vs. Bayer Leverkusen

  • Begegnung: Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen
  • Datum und Uhrzeit: 18. Februar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Jose Luis Mendilibar (Olympiakos Piräus), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
News und Videos zur Champions League
imago images 1072442042
News

CL-Playoff-Duelle mit dem größten Überraschungspotenzial

  • 16.02.2026
  • 14:52 Uhr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) schaut enttaeuscht, Bundesliga, VfL Wolfsburg v Borussia Dortmund, Volkswagen Arena am 07. February 2026 in Wolfsburg, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenn...
News

Abwehrsorgen beim BVB: Quartett um Schlotterbeck fällt aus

  • 16.02.2026
  • 13:43 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 16.02.2026
  • 13:29 Uhr
Guirassy
News

Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo live: Champions League im TV, Stream und Liveticker

  • 16.02.2026
  • 13:27 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 15.02.2026
  • 16:40 Uhr
Der Ball wird ab der K.o.-Phase eingesetzt
News

adidas stellt Ball fürs Champions-League-Finale vor

  • 09.02.2026
  • 13:37 Uhr
Kein Wiedersehen zwischen dem BVB und Bayer
News

Champions League: Kein Duell zwischen BVB und Bayer

  • 30.01.2026
  • 18:11 Uhr
2248841469
News

CL-Auslosung: Deutsche Gegner stehen fest

  • 30.01.2026
  • 12:36 Uhr
28.01.2026, xjrdrx, Fussball UEFA Champions League, PSV Eindhoven - FC Bayern Muenchen v.l. Jonas Urbig (FC Bayern Muenchen) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES ...
News

FCB-Noten: Ersatzmann überragt, drei Stars fallen ab

  • 30.01.2026
  • 08:53 Uhr
Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024 25 League Phase MD5 Kylian Mbappe centre-forward of Real Madrid and France and Virgil van Dijk centre-back of Liverpool and Netherlands ...
News

Nach Ligaphase: Die Top-Elf der Champions League

  • 29.01.2026
  • 21:12 Uhr