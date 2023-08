Anzeige

Ein 22-jähriger Grieche wurde bei gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Fußball-Fans erstochen. Die Tragödie ereignete sich vor dem Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen AEK Athen und Dinamo Zagreb.

Ein griechischer Fußball-Fan ist in einem Vorort von Athen bei einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Anhängern erstochen worden. Der 22-Jährige wurde nach Polizeiangaben am Montagabend umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Der Vorfall hatte sich vor dem ursprünglich für Dienstag angesetzten Qualifikationsspiel zur Champions League zwischen AEK Athen und dem kroatischen Meister Dinamo Zagreb ereignet. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) verschob am Dienstag die Partie.

Nach Angaben der Polizei wurden acht weitere Personen verletzt - drei Griechen und fünf Kroaten. "Vor dem Stadion Nea Filadelfia ereignete sich ein schwerer Vorfall", teilte die griechische Polizei mit: "Ein junger Grieche wurde erstochen und weitere Verletzte liegen im Krankenhaus." Insgesamt seien bis Dienstagmorgen 96 Personen festgenommen worden.

"Die UEFA bedauert die schrecklichen Vorfälle, die sich in Athen ereignet haben und bei denen ein Mensch ums Leben gekommen ist", schrieb der Verband in einem Statement. Nach den Ausschreitungen und in Absprache mit den örtlichen Behörden habe man entschieden, "dass die Bedingungen für die Austragung des Spiels zwischen AEK Athen und Dinamo Zagreb am Dienstag nicht" erfüllt seien. Als neuer Termin ist der 18. oder 19. August vorgesehen.