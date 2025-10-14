Champions League: FC Bayern gegen FC Brügge heute live im TV, im Liveticker und Stream

Der FC Bayern empfängt am dritten Spieltag der Champions League den FC Brügge. Die Münchner wollen den dritten Sieg und die Tabellenspitze verteidigen. Der FC Bayern befindet sich in der noch jungen Saison 2025/26 in einer ausgezeichneten Form. Bis jetzt konnten "die Roten" wettbewerbsübergreifend alle Pflichtspiele gewinnen und zeigen reihenweise überzeugende Auftritte. Die Highlights der Champions League am 22.10 ab 23:00 Uhr live auf Joyn! Nach der äußerst holprigen Champions-League-Ligaphase im Vorjahr gab es diesmal einen Start nach Maß. Die Münchner bezwangen den frischgebackenen Klub-WM-Sieger FC Chelsea mit 3:1 und lösten auch die Pflichtaufgabe beim FC Paphos souverän mit 5:1.

Der FC Bayern führt die Tabelle nach den beiden Siegen aufgrund der besseren Tordifferenz vor Real Madrid und Paris Saint-Germain an. Dass sich ausgerechnet der FC Brügge als Stolperstein erweist, scheint ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Zu stark sind Ausnahmekönner um Harry Kane und Michael Olise in Form und zu stark funktioniert der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany als Ganzes. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Münchner die Belgier unterschätzen sollten. Brügge bezwang zum Auftakt den AS Monaco überzeugend mit 4:1 und zeigte auch bei Atalanta Bergamo einen ansprechenden Auftritt, der jedoch mit einer späten 1:2-Pleite endete. Bereits im Vorjahr konnte der Klub immerhin das Achtelfinale erreichen. ran fasst die wichtigsten Informationen zum Champions-League-Match zusammen.

FC Bayern München vs. FC Brügge heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt? Spiel: FC Bayern vs. FC Brügge

Wettbewerb: Champions League, 3. Spieltag

Datum: 22. Oktober 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft FC Bayern München vs. FC Brügge im Free-TV? Nein. Das Duell zwischen dem Bayern München und FC Brügge wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Während Frankfurt vs. Liverpool auf DAZN1 und die CL-Konferenz auf DAZN2 läuft, ist das Bayern-Match nicht auf einem linearen DAZN-Sender zu sehen.

Champions-League im Livestream: Wer zeigt FC Bayern München vs. FC Brügge heute live? Die Partie wird live und in voller länge vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen.

FC Bayern München vs. FC Brügge heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Spiel? Die Partie der Bayern gegen den FC Brügge kann wie gewohnt auf ran.de im Liveticker verfolgt werden.