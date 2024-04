Anzeige

Beim 2:2 seines FC Arsenal gegen den FC Bayern München machte Keeper David Raya nicht immer eine gute Figur. Dafür setzte es jetzt Kritik von einem Ex-Bundesliga-Star.

Den 1:1-Ausgleich per Tunnel kassiert, bei Harry Kanes Elfmeter zur Bayern-Führung früh auf dem Boden: Arsenals Keeper David Raya wurde nach seiner Leistung beim 2:2 im Champions-League-Viertelfinalhinspiel gegen den FC Bayern München hart von Rafael van der Vaart kritisiert.

Der Niederländer, der früher selbst in der englischen Premier League für Tottenham Hotspur spielte, fungiert inzwischen als TV-Experte in seinem Heimatland. Dabei kritisierte er Raya am heftigsten für dessen Verhalten in der 32. Minute und seine allgemeine Leistung.

Nach einem Foul des Spaniers an Bayerns Leroy Sane bekamen die Münchner einen Elfmeter zugesprochen, Kane legte sich den Ball auf den Punkt. Bereits kurz bevor der Engländer die Kugel in Richtung Tor schoss, war Raya schon auf dem Weg in die linke Ecke. Ein Unding für van der Vaart.

"Ist der Typ überhaupt ein Torwart? Kane hat sich noch nicht einmal bewegt, aber Raya liegt schon am Boden", spottete der 41-Jährige bei "Ziggo Sport".

Auch die Tatsache, dass der Spanier vor dem Treffer von Bayerns Serge Gnabry sein Tor weit verließ, ohne entscheidend einzugreifen und anschließend den Gegentreffer per Beinschuss kassierte, kam nicht gut an.