Champions League: Borussia Dortmund verliert tragisch gegen Atletico Madrid

Zumindest Hummels hätte das eigentlich nicht beeindrucken sollen, der Routinier in der Innenverteidigung machte sein 500. Pflichtspiel für den BVB. Es kam anders. Kapitän Emre Can war zudem nach leichter Krankheit einsatzbereit, Felix Nmecha spielte überraschend für Julian Brandt: Die Dortmunder fühlten sich bereit.

Nach einer 45 Minuten lang furchtbar schwachen Leistung ist der erste Halbfinal-Einzug seit elf Jahren noch möglich, weil Haller mit seinem ersten Tor seit der ersten Pokalrunde in der 81. Minute verkürzte. Zuvor hatten Torhüter Gregor Kobel, Ian Maatsen, Mats Hummels in seinem Jubiläumsspiel und Nico Schlotterbeck den furiosen Gegner zu Toren eingeladen.

Terzic ordnete in einer Verletzungsunterbrechung hektisch sein Mittelfeld um, ein Nmecha-Kopfball brachte sogar den Hauch einer ersten Torchance (31.). Doch es folgte der nächste Fall in den Tiefschlaf: Hummels und Schlotterbeck wurden sich nicht einig, der Ball fiel Griezmann vor die Füße - der lupfte genial auf den Torschützen Samuel Lino.

Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Rückt für Julian Brandt in die Startelf, kann seinen Einsatz aber nicht rechtfertigen. Macht keine großen Fehler, aber auch nichts Besonderes. Sorgt nach einer halben Stunde für den ersten Dortmunder Abschluss der Partie, sein Kopfball nach Ecke geht aber drüber. Wird in der Halbzeitpause durch Brandt ersetzt. ran-Note: 4

Emre Can (Borussia Dortmund) Der Kapitän ist rechtzeitig von seiner Krankheit genesen und spielt fast durch. Will seinen Kampfgeist in die Waagschale werfen, was ihm auch gelingt. Geht wie ein echter Führungsspieler voran. Dennoch ist auch er nicht fehlerfrei. ran-Note: 3

Mats Hummels (Borussia Dortmund) Fehlerbelastete Anfangsphase des Routiniers, der sein 500. Pflichtspiel im BVB-Trikot bestreitet. Sein Missverständnis mit Schlotterbeck vor dem 0:2 darf so niemals passieren. Danach wenig gefordert, aber immer wieder mit kleinen Schludrigkeiten - oder großen, wie gegen Correa in der Schlussphase. Das war nichts. ran-Note: 5

Pablo Barrios (Atletico Madrid) Kommt in der 63. Minute für Morata. In dieser Phase agiert Atletico statischer als vorher, er kann nicht für die erhofften Impulse setzen. Bleibt oft blass. ran-Note: 4

Alvaro Morata (Atletico Madrid) Hat auch seinen Anteil am Offensiv-Wirbel, den Atletico in Halbzeit eins teilweise veranstaltet. Fällt im Vergleich zu seinen Kollegen aber ab, agiert hier und da glücklos. Taucht nach dem Seitenwechsel noch weiter ab, geht dann in der 63. Minute runter. ran-Note: 4

Rodrigo de Paul (Atletico Madrid) Genie und Wahnsinn liegen bei ihm eng beieinander. Überragend reagiert er bei der frühen Führung, dann aber ein Harakiri-Querpass in der 36. Minute, mit dem er von der Außenlinie Adeyemi bedient, der aber scheitert. Licht und Schatten wechseln sich auch später ab, er wirft sich aber in alles rein. Geht in der 80. Minute. ran-Note: 3

Marcos Llorente (Atletico Madrid) Setzt mit seinen Nebenleuten den BVB immer wieder aggressiv unter Druck und zwingt die Dortmunder so auch zu Fehlern. Allerdings lässt auch er mit zunehmender Spielzeit deutlich nach, ist nicht mehr so konsequent wie noch zu Beginn. ran-Note: 4

Samuel Lino (Atletico Madrid) Auf links ein stetiger Unruheherd. Manchmal überhastet und übermotiviert, belohnt sich aber mit dem 2:0, zu dem er überlegt einschiebt. Zieht sich wie die gesamte Offensive mit zunehmender Spielzeit etwas zurück, nimmt Tempo raus. Trotzdem immer gefährlich. Die Chance aus kurzer Distanz in der 75. Minute muss er machen. Geht in der Schlussphase runter. ran-Note: 2

Nahuel Molina (Atletico Madrid) Ist auf der rechten Seite auch lange unterfordert, ist offensiv aber nicht so vehement und spielfreudig wie Lino auf der anderen Seite. Muss nach dem Seitenwechsel defensiv deutlich mehr eingreifen, vor allem gegen Sancho. Macht das lange mit Abstrichen recht ordentlich, bekommt vor dem 1:2 dann aber den Ball nicht unter Kontrolle und agiert in der Schlussphase sehr fehlerhaft. Geht kurz vor Schluss runter. ran-Note: 4

Cesar Azpilicueta (Atletico Madrid) Auch er ist über große Teile der ersten Halbzeit in der Defensive kaum gefordert. Das ändert sich in der zweiten Hälfte, als der BVB den Druck erhöht. Ist prompt nicht immer sattelfest, bleibt aber ohne großen Patzer. Unter dem Strich ordentlich. ran-Note: 3

Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid) Er ist das Herz der Atletico-Defensive. Hat in der ersten Halbzeit aber gegen harm- und ideenlose Dortmund kaum etwas zu tun. Ist dann aber meistens zur Stelle, als er in den zweiten 45 Minuten wesentlich öfter gebraucht wird. Fehlerfrei ist aber auch er nicht. ran-Note: 2

Jan Oblak (Atletico Madrid) Hat in den ersten 45 Minuten praktisch nichts zu tun. Wenn er mal eine Flanke herunterpflücken muss, macht er das souverän. Muss erst in der 43. Minute bei einem Weitschuss von Maatsen ernsthaft eingreifen. In Halbzeit zwei öfter gefordert, dabei souverän. Beim Gegentor ohne Chance, später auch mit dem Glück des Tüchtigen. ran-Note: 2

Atletico vs. BVB: Die Noten zum Viertelfinal-Hinspiel Borussia Dortmund ist im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid mit einem blauen Auge davongekommen. Am Ende verlor der BVB mit 1:2 und hat somit noch alle Chancen auf das Halbfinale. Wir haben beide Teams benotet.

Brandt fast der Held

Der BVB stabilisierte sich allerdings auf niedrigem Niveau, die Ballsicherheit stieg. Dann kam der große Aufreger: Can lag verletzt am Boden, der BVB verlor den Ball - und Atletico spielte den Konter direkt an Can vorbei, der sich vor Schmerzen krümmte.

Simeone und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl schrien sich an der Außenlinie Nase an Nase an, Simeone stieß Kehl vor die Brust.

Am Spiel änderte sich erst in der Schlussphase etwas. Haller durfte sich nun anstelle des wirkungslosen Füllkrug versuchen, der BVB bemühte sich deutlich engagierter um ein Tor. Schlotterbeck setzte einen Freistoß übers Tor (74.). Es half, dass Atletico nicht mehr den ganz großen Druck brachte. Plötzlich bot sich sogar die Chance zum Ausgleich.

Sekunden vor dem Ende der Partie traf Julian Brandt mit einem Kopfball nur die Latte.