Europa blickt auf das deutsche Top-Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. ran versorgt Euch schon vor dem Anpfiff des Champions-League-Krachers mit den wichtigsten Infos im Live-Ticker. Der Kampf um die Vormachtstellung im deutschen Fußball geht auf europäischer Bühne weiter. Am Mittwochabend (ab 21 Uhr im Liveticker) steigt das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Beide Teams haben sich nach dem 0:0 beim direkten Aufeinandertreffen im Februar in starker Form gezeigt und ihre Aufgaben in der Bundesliga souverän gemeistert. Doch nur ein Team kann das Ticket für das CL-Viertelfinale lösen. Beinahe alles ist angerichtet für Jamal Musiala vs. Florian Wirtz, Vincent Kompany vs. Xabi Alonso und vor allem Bayern vs. Bayer. Doch noch gibt es auf beiden Seiten spannende Personalfragen zu klären, vielleicht ja auf den Pressekonferenzen im Vorfeld der Partie. ran versorgt Euch mit allen Updates vor dem Anpfiff.

Anzeige

Anzeige

+++ Update: 5. März, 19:55 Uhr: Bayern-Aufstellung da - Kimmich in der Startelf +++ So gehen die Bayern ins Spiel: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Olise, Musiala, Coman - Kane Joshua Kimmich spielt also von Beginn an.

Anzeige

Anzeige

+++ Update: 5. März, 10:51 Uhr: Die Leverkusener Aufstellung +++ So spielt Bayer: Kovar - Mukiele, Tah, Hermoso, Hincapie - Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo - Wirtz, Adli

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update: 5. März, 17:31 Uhr: Kimmich steht wohl in der Startelf +++ Die Entscheidung über den Einsatz von Bayern-Star Joshua Kimmich ist wohl gefallen. Wie "Sky" berichtet, steht der 30-Jährige am Abend im Hinspiel in München in der Startelf. Zuletzt hatte der Mittelfeldspieler das Bundesligaduell beim VfB Stuttgart verpasst, nachdem er in der Woche zuvor gegen Eintracht Frankfurt angeschlagen ausgewechselt werden musste. Kimmich laborierte an einer Sehnenreizung im linken Oberschenkel.

+++ Update: 5. März, 13:55 Uhr: Diesen Bayer-Stars droht eine Sperre +++ Bayer 04 Leverkusen könnte vor einigen personellen Problemen im Rückspiel des CL-Achtelfinals stehen. Im Hinrunden-Duell gegen den FC Bayern müssen Florian Wirtz, Granit Xhaka, Aleix Garcia und Jeremie Frimpong aufpassen, sich nicht verwarnen zu lassen. Eine gelbe Karte würde bedeuten, dass sie das Rückspiel in sechs Tagen gesperrt verpassen würden. Auf Seiten der Bayern sind es die Offensivakteure Leroy Sane und Serge Gnabry, denen eine solche Sperre droht.

Anzeige

+++ Update: 5. März, 11:45 Uhr: Eberl sieht die Bayern nicht als Außenseiter +++ Die bekannte Bilanz, dass Bayern keines der letzten sechs Pflichtspiele gegen Leverkusen unter Xabi Alonso gewinnen konnte, spielt für Sportvorstand Max Eberl vor dem Hinspiel in der Champions League keine große Rolle. Vor dem Spiel äußerte er sich in der "Sport Bild". Dabei erklärte er, dass er den Rekordmeister "nicht als Außenseiter" sieht und sich auf ein "Duell der beiden derzeit besten deutschen Mannschaften, die zudem top in Europa sind," freut. Das Spiel habe "einen ganz speziellen Reiz", so Eberl weiter.

Anzeige

+++ Update: 4. März, 17:45 Uhr: Robert Andrich verpasst das CL-Hinspiel krank +++ Der Nationalspieler ist laut Trainer Xabi Alonso an einer Grippe erkrankt und wird dem Bayer-Trainer gegen die Bayern nicht zur Verfügung stehen. Nach der Ankunft in München sagte Alonso: "Die Grippe von Rob ist ein Rückschlag für unsere Vorbereitung."

Anzeige

+++ Update: 4. März, 16:31 Uhr: Die Pressekonferenz der Bayern ist beendet +++ Vincent Kompany gab sich recht kurz angebunden und wollte vor dem Spiel gegen Leverkusen nicht viel verraten. Bis auf Pavlovic sind alle Bayern-Spieler fit.

Anzeige

+++ Kompany will sich nicht in die Karten schauen lassen +++ "Ich möchte nicht so viel verraten", sagt Kompany zum wiederholten Mal. Damit geht die Pressekonferenz auch zu Ende.

Anzeige

+++ Was wird im vierten Spiel gegen Leverkusen anders sein? +++ "Details werden entscheidend sein. Alle Spiele waren an der Grenze, taktisch ist ganz viel passiert, was das Spiel-Momentum beeinflusst hat. Wir haben uns vorbereitet. Aber man kann so viel planen, wie man will. Aber wenn angepfiffen ist, müssen das die Spieler regeln", sagt Kompany.

+++ Kompany will nicht über Wirtz sprechen +++ "Es ist für Deutschland überragend, dass Wirtz und Musiala beide Deutsche sind", sagte Kompany und überlegt. Dann fügt er an: "Sie haben gemerkt, dass ich keinen Bock habe, auf die Frage zu antworten". Alle lachen.

Anzeige

Anzeige

+++ Nur Pavlovic fehlt erkrankt +++ "Hoffentlich ist er bald wieder dabei", sagt Kompany. Kimmich ist also anscheinend wieder topfit.

+++ Kompany rechnet mit intensivem Spiel +++ "Es bleibt ein Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Es sind zwei Mannschaften mit sehr individueller Qualität und Intensität. Jeder Spiel mit Leverkusen wird an der Grenze gespielt. Leverkusen hat es sich in den letzten Jahre verdient, als Top-Gegner gesehen zu werden", sagt der Bayern-Trianer

Anzeige

+++ Davies spricht immer besser Deutsch +++ "Nächstes Mal spreche ich Deutsch", verspricht Davies, der alle Fragen auf Deutsch gestellt bekam. Seine Lieblingssatz mit Blick auf das Leverkusen-Spiel: "It's gonna be a good one!"

Anzeige

+++ Davies rechnet nicht mit Taktiererei im Hinspiel +++ "Sie sind einfach ein gutes Team. Sie spielen sehr intensiv. Aber wir sind auch sein sehr gutes Team". sagt Davies: "Morgen wissen wir, was auf uns zukommt. Wir haben oft genug gegen sie gespielt. Im Hinspiel wird es keine Zurückhaltung geben."

+++ Davies äußert sich verhalten zu Kimmich +++ "Ich sehe mich in den nächsten Jahren in München", sagt Davies mit Blick auf seine Vertragsverlängerung. Zur Personalie Kimmich hält er sich bedeckt: "Er ist ein Top-Spieler. Es ist seine Entscheidung. Wir wollen ihn natürlich hierbehalten."

+++ Davies lobt Frimpong +++ "Wir wissen, dass es ein gutes Spiel gegen Leverkusen wird. Leverkusen hat uns zuletzt Probleme bereitet", sagt Alphonso Davies und lobt seinen möglichen Gegenspieler: "Frimpong, ist sein sehr guter Spieler. Wir werden die Aufgabe als Job meistern."

+++ Update: 4. März, 15:39 Uhr: Ab 16 Uhr im Liveticker - Bayern-Pk mit Kompany und Davies +++ Die Pressekonferenz des FC Bayern München mit Trainer Vincent Kompany und Abwehrspieler Alphonso Davies könnt ihr ab 16 Uhr hier im Liveticker verfolgen.

+++ Update: 4. März, 14:16 Uhr: Kimmich im Abschlusstraining +++ Bayern München kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch auf einen Einsatz seines Strategen Joshua Kimmich hoffen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler nahm am Dienstag am Abschlusstraining des Rekordmeisters teil. DFB-Kapitän Kimmich war zuletzt in der Liga gegen Frankfurt (4:0) wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel ausgewechselt worden und hatte in Stuttgart (3:1) gefehlt. Verzichten müssen die Münchner gegen die Werkself weiterhin auf Nationalspieler Aleksandar Pavlovic, der immer noch krank ist. Dafür ist Sacha Boey wieder fit.

+++ Update: 4. März, 11:30 Uhr: FC Bayern ehrt Franz Beckenbauer mit riesigem Trikot +++ Der FC Bayern wird die legendäre Rückennummer "5" von Franz Beckenbauer nicht mehr vergeben, das wurde bereits auf der letzten Jahreshauptversammlung beschlossen. Künftig wird ein riesiges Trikot mit dem Namen und der Rückennummer der verstorbenen Klub-Ikone an Beckenbauer erinnern. Das Trikot wurde unter dem Dach der Allianz Arena befestigt. Im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA-Champions-League gegen Bayer Leverkusen werden die Münchner Fans das Trikot erstmals zu Gesicht bekommen. Für Bayern-Präsident Herbert Hainer eine große Freude: "Die tiefe Verbundenheit zu unserem 'Kaiser' soll bei den Spielen immer zu sehen sein."

In Kooperation mit den Fans der Südkurve hat der Verein das Trikot oberhalb der heimischen Nordkurve angebracht. Das riesige Trikot besteht aus 32 bedruckten Einzeltüchern aus Glasgewebe, mit einer beachtlichen Höhe von 15,70 Metern und 10,54 Meter Breite.

+++ Update: 3. März, 12:20 Uhr: Engländer pfeift Hinspiel in der Allianz Arena +++ Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Bayern und Leverkusen wird von einem Engländer geleitet. Der erfahrene Referee Michael Oliver soll für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Der 40-Jährige hat in seiner Laufbahn bereits 38 Champions-League-Spiele gepfiffen und bringt die Erfahrung aus zwei EM- und einer WM-Teilnahme mit. Der 40-Jährige hatte in seiner Heimat zuletzt mehrmals im Fokus gestanden, vor allem für die Münchner ist die Ansetzung Olivers aber ein gutes Omen. Am vergangenen Wochenende entschied Oliver nach dem Kung-Fu-Tritt gegen den Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta im FA-Cup-Spiel zwischen Crystal Palace und dem FC Millwall (3:1) erst nach Ansicht der Videobilder auf Rot für Millwall-Keeper Liam Roberts - und erntete dafür reichlich Kritik. Palace-Boss Steve Parish nannte es bei der "BBC" "erschreckend", dass sich Oliver auf den VAR verlassen musste: "Warum der Schiedsrichter auf den Bildschirm schauen musste, weiß ich nicht."

Das Wichtigste zur Champions League Spielplan

Torjäger

Auslosung