Das Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain ist ein ganz besonderes. Seit 21 Jahren kam es nicht mehr zu einem Endspiel dieser Nationen.

Im Champions-League-Finale trifft Inter Mailand auf Paris Saint-Germain. Die beiden europäischen Giganten kämpfen am 31. Mai in München um den Henkelpott. Bereits jetzt ist das Finale aber eine wahre Seltenheit.

Ein Finale dieser Art gab es nämlich seit 21 Jahren nicht mehr. Am 26. Mai 2004 fand zuletzt ein Endspiel ohne Beteiligung einer deutschen, englischen oder spanischen Mannschaft statt. Damals krönte sich der FC Porto mit Jose Mourinho zum Champion.

Im Finale setzte sich der Topklub aus Portugal mit 3:0 gegen die AS Monaco durch. Kurios: Auch damals wurde das Endspiel in Deutschland ausgetragen. Der Sieger wurde damals in Gelsenkirchen gekürt.

Fast auf den Tag genau 21 Jahre später steigt das Finale erneut in Deutschland und auch dieses Mal krönt sich kein Team aus der Bundesliga, Premier League oder La Liga zum Sieger.