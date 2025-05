Deutliche Worte, die sich klar an Szymon Marciniak richten. Der polnische Spielleiter pfiff das Rückspiel im San Siro und erhielt bereits nach Abpfiff Kritik von Hansi Flick .

In den vereinseigenen Medien giftete der 62-Jährige: "Es hat nicht sollen sein. Wir haben gekämpft, um beim Finale in München dabei zu sein. Aber es hat nicht sollen sein. Es hat wegen der Schiedsrichter-Entscheidungen, die uns geschadet haben, nicht sollen sein."

Für den FC Barcelona endete der Traum vom Champions-League -Titel im Halbfinale. In zwei irren Spielen verloren die Katalanen nach Verlängerung mit 6:7. Barca-Boss Joan Laporta zeigte sich nach dem Rückspiel sichtlich verärgert - vor allem über die Schiedsrichterleistung.

Schiri-Kritik: Auch Flick nicht zufrieden

Der ehemalige Bayern-Trainer bemängelte das Feingefühl des Schiris: "Einige Entscheidungen waren 50:50, aber immer für Inter. Aber so ist es. Wir müssen es akzeptieren, es ist Fußball."

Den Traum von einem Erfolg in der Königsklasse ist mit dem Aus aber nicht begraben - auch in den kommenden Jahren will der Traditionsklub angreifen. Diese Ansicht vertritt auch Laporta.