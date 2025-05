Champions-League-Finale 2025: Wo und wann gibt es Tickets für das Endspiel in München zu kaufen?

Die UEFA hat die Ticket-Infos für ihre drei Finalspiele im Mai veröffentlicht. Für das Champions-League-Finale in München gibt es die wenigsten Tickets, Fans brauchen in der Verlosung viel Glück. Am 31. Mai steht in der Münchner Allianz Arena das Finale der Champions League an. Aus Deutschland hoffen noch der FC Bayern München und Borussia Dortmund auf den Einzug ins Endspiel. Die Europäischen Fußball-Union (UEFA) hat nun bekanntgegeben wann, wie und wo man Tickets für das Endspiel der diesjährigen Königsklassen-Saison erwerben kann. Für die allgemeine Öffentlichkeit gibt es lediglich ein überschaubares Ticketkontingent. Auch beim DFB-Pokalfinale gab es zuletzt Unmut über die Ticketvergabe FC Bayern vs. Inter Mailand: Die Noten der Münchner Stars - drei Fünfer für den FCB

Champions League: Ab wann kann man Tickets für das Finale kaufen? Fußballfans können sich ab sofort für die ersten Tickets für das Champions-League-Finale in München bewerben. Bis Freitag (11:00 Uhr) besteht die Chance, sich auf Tickets zu bewerben. Im Anschluss werden insgesamt 2.700 Karten für das Endspiel am 31. Mai unter den Bewerbern verlost.

Wo kann ich Tickets für das Champions-League-Finale in München kaufen? Das Ticketportal der UEFA bietet ab sofort bis Freitagvormittag erste Tickets für das Endspiel in München an. Maximal zwei Karten sind pro Person verfügbar. Von den 64.500 Plätzen in der Münchner Arena seien insgesamt 38.700 "direkt für Fans und die Öffentlichkeit" bestimmt, teilte die UEFA mit. Davon gehen jeweils 18.000 Tickets an die beiden Finalteilnehmer, weshalb nur noch 2.700 Karten für den freien UEFA-Verkauf übrig bleiben - Bewerber brauchen also viel Glück.

Wie viel kostet ein Ticket für das Champions-League-Finale? Diese werden in drei Kategorien für 180, 650 und 950 Euro angeboten. Die günstigste Kategorie "Fans First" wird den Finalteilnehmern zur Verfügung gestellt und kostet 70 Euro. Für das Finale der Europa League in Bilbao müssen Fans 40, 65, 160 oder 240 Euro bezahlen. Aus deutscher Sicht ist Eintracht Frankfurt noch im Rennen, die Hessen treffen im Viertelfinale auf Tottenham Hotspur. Am günstigsten sind die Ticketpreise in der Conference League: Für das Finale in Breslau kosten die Tickets 25, 45, 140 oder 190 Euro. FC Bayern München zahlt gegen Inter Mailand Lehrgeld - Kommentar