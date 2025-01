Die neu eingeführte Ligaphase der Champions League geht in den Endspurt. ran zeigt, welche deutschen Teams am siebten Spieltag die K.o.-Phase fixieren können und wer vorzeitig rausfliegen könnte. Nur noch zwei Spiele haben die Teilnehmer der neu eingeführten Ligaphase der Champions League Zeit, um sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Von den 36 Teams in der Ligaphase erreichen die ersten 24 die K.o.-Phase der Königsklasse (zum Tabellenrechner). Champions League: Tabellen-Rechner zur Ligaphase

Donezk-Torhüter Twardowski betrauert Tod des Vaters im Krieg: "Traumatisch" Nach den bislang absolvierten sechs Spieltagen zeichnen sich erste Szenarien ab, wer es in die K.o.-Phase schafft und welche Teams schon nach der Ligaphase ausgeschieden sind. Für die zwölf schlechtesten Teams der Ligaphase ist die internationale Saison damit direkt beendet. Die besten acht Teams ersparen sich hingegen eine K.o.-Runde und steigen direkt ins Achtelfinale ein.

Die fünf deutschen Teilnehmer der Königsklasse haben vor dem Endspurt in der Ligaphase komplett unterschiedliche Voraussetzungen im Bezug auf das Erreichen der K.o.-Phase im Frühjahr 2025.

Bayer Leverkusen (Platz 4, 13 Punkte) Der amtierende Meister Bayer Leverkusen steht mit bislang 13 Punkten als Tabellen-Vierter nahezu sicher in der Playoff-Runde. Immerhin haben die Rheinländer sechs Punkte Vorsprung auf Platz 25 bei noch zwei ausstehenden Begegnungen. Ein Punkt bei Atletico Madrid genügt, um auch rechnerisch alles klar zu machen. Zudem wäre ein Sieg ein großer Schritt in Richtung Top 8 und somit Achtelfinale.

Borussia Dortmund (Platz 9, 12 Punkte) Borussia Dortmund, Finalist des Vorjahres in der Champions League, hat ebenfalls eine gute Ausgangslage. Mit einem Sieg beim FC Bologna würden sie sicher in den Playoffs stehen. Zudem könnten sie sogar in die Top-8 springen, sofern sie punkten und der FC Barcelona, FC Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter Mailand, Stade Brest oder OSC Lille Punkte liegen lassen.

FC Bayern München (Platz 10, 12 Punkte) Der FC Bayern München steht ebenfalls nach aktuellem Stand in der K.o.-Phase, müsste aber schon in der Zwischenrunde einsteigen. Nun steht das Auswärtsspiel bei Feyenoord Rotterdam an. Auch für sie gilt: Mit einem Sieg ist zumindest die K.o.-Phase sicher. Um allerdings in die Top-8 zu gelangen, müssten sie genauso wie Dortmund punkten und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

VfB Stuttgart (Platz 26, 7 Punkte) Vorjahres-Vizemeister VfB Stuttgart muss einen guten Endspurt hinlegen, um noch unter die besten 24 Teams der Ligaphase zu springen. Nach den bisherigen sechs Partien liegen die Schwaben mit 7 Punkten nämlich nur auf Rang 26. Der Rückstand auf Platz 24, den aktuell Dinamo Zagreb belegt, beträgt allerdings nur ein Zähler. Der Druck auf den VfB ist aufgrund der Tabellenkonstellation groß. Für Trainer Sebastian Hoeneß fühlt sich das Auswärtsspiel bei Slovan Bratislava am Dienstagabend "ein bisschen so an" wie ein vorweggenommenes Finale der Ligaphase. Mit einem Sieg könnte der VfB die Ausgangsposition vor dem Abschluss am 29. Januar gegen Paris Saint-Germain deutlich verbessern. Paris rangiert aktuell nur auf Platz 25 und ist somit ebenfalls gefährdet.

RB Leipzig (Platz 34, 0 Punkte) Sechs Spiele, sechs Niederlagen: RB Leipzig hat in der Champions League enttäuscht. Auch rechnerisch können die Sachsen sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren. In den beiden letzten Spielen gegen Sporting Lissabon am Mittwochabend und später gegen Sturm Graz geht es lediglich noch darum, die Ehre international wieder herzustellen.

