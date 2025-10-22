Für Leverkusen gab es in der Ligaphase der Champions League eine Klatsche gegen Titelverteidiger Paris St.-Germain. Der BVB siegte in Kopenhagen. ran zeigt die Pressestimmen. Unterschiedlicher könnten die Gefühlslagen nicht sein. Während Bayer Leverkusen am Dienstagabend in der Champions League eine heftige 2:7-Heimpleite gegen Titelverteidiger Paris St.-Germain hinnehmen musste, hat sich Borussia Dortmund in der Königsklasse nach der 1:2-Pleite zuletzt im Bundesliga-Klassiker beim FC Bayern München rehabilitiert. Der BVB siegte beim dänischen Meister FC Kopenhagen mit 4:2 (1:1), verdaute dabei sogar ein Slapstick-Eigentor von Waldemar Anton ran zeigt die Pressestimmen zum den Auftritten von Leverkusen und der Borussia.

Anzeige

Anzeige

Bayer Leverkusen - Paris St.-Germain 2:7 (1:4) kicker: "Neun Tore, zwei Elfmeter und Rote Karten: PSG erteilt Bayer Lehrstunde. Die Zuschauer in der BayArena haben am Dienstagabend einen denkwürdigen Abend erlebt. Titelverteidiger Paris zeigte - vor allem in sieben Minuten vor der Pause - seine Klasse und fegte mit 7:2 über Leverkusen hinweg." BILD: "Andrich brutal, Bayer blamiert! Ohne neun Stars geht Leverkusen gegen Champions-League-Sieger PSG mit 2:7 unter, Nationalspieler Robert Andrich sieht dabei nach einer brutalen Szene Rot."

Anzeige

Anzeige

VIDEO: Nmecha über Hammer-Tor

Rheinische Post: "Paris demontiert Leverkusen. Im Champions-League-Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain erlebt die Werkself ein Debakel. Trotz frühen Ausgleichs geht das Team von Trainer Kasper Hjulmand am Ende mit 2:7 unter – und zahlt gegen den französischen Topklub viel Lehrgeld." SZ: "Paris ist für Bayer eine andere Liga. Leverkusen erlebt beim 2:7 gegen den Titelverteidiger PSG eine sagenhaft wilde Partie, nach der die Chancen auf die K.O.-Phase der Königsklasse arg gesunken sind – insbesondere in der ersten Halbzeit geht nahezu alles schief." L'Equipe: "PSG hat Spaß gegen Leverkusen in der Champions League, Dembele trifft bei seiner Rückkehr. Nach einem aufregenden Spiel siegte Paris Saint-Germain am Dienstagabend souverän mit 7:2 gegen Bayer Leverkusen am dritten Spieltag der Champions League. Der nach einer Verletzung zurückgekehrte Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele erzielte gleich nach seiner Einwechslung ein Tor." Die BVB-Noten in Kopenhagen: Nmecha als Matchwinner, Bellingham nutzt seine Chance

Champions League: Paris Saint-Germain demontiert Leverkusen - beide Teams sehen Rot

Champions League: Nick Woltemade mit Newcastle auf Erfolgskurs – Manchester City und Arsenal souverän

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Kehl über Matchwinner Nmecha

Le Parisien: "Nach einem weiteren Festival setzt Paris seinen imperialen Marsch fort. Am Dienstagabend pulverisierte der Europameister in Deutschland den Tabellenfünften der deutschen Liga. Mit sieben Toren führt PSG die Tabelle mit seinem dritten Sieg in Folge an. Als nächstes wartet der FC Bayern München."

FC Kopenhagen - Borussia Dortmund 2:4 (1:1) BILD: "Fan-Frust bei BVB-Sieg über Moukoko! Ein wichtiger Euro-Sieg! Drei Tage nach dem 1:2 in München gewinnt der BVB das Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen und Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko mit 4:2. Nach drei Königsklassen-Partien steht der Ruhrpott-Klub nun bei starken sieben Punkten. Dabei gibt’s schon vor dem Spiel Fan-Frust! Die Borussia-Ultras bleiben dem Spiel fern, ihre Fahnen hängen im Block falsch herum. Ein Protest gegen die Ticketpersonalisierung in Kopenhagen. Kann den BVB-Sieg auch nicht trüben."

VIDEO: Silva verrät sein Jubel-Geheimnis