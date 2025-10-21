Anzeige
3. spieltag der champions league

Champions League: Nick Woltemade mit Newcastle auf Erfolgskurs – Manchester City und Arsenal souverän

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 23:51 Uhr
  • SID

Die Premier League zeigt sich in der Champions League am Dienstag bärenstark. Auch Nick Woltemade darf jubeln.

Manchester City nimmt vor dem Duell gegen Borussia Dortmund immer mehr Fahrt auf. Das Team von Pep Guardiola, das durchwachsen in die Saison gestartet war, gewann am dritten Spieltag der Champions League beim FC Villarreal souverän mit 2:0 (2:0) und hat nun sieben Punkte auf dem Konto.

Einmal mehr brachte Toptorjäger Erling Haaland den englischen Topklub mit seinem 15. Saisontreffer früh auf Kurs. Am 5. November muss der BVB nach Manchester.

Dagegen wartet Starcoach José Mourinho mit Benfica Lissabon weiterhin auf den ersten Zähler in der Ligaphase. Die Portugiesen unterlagen bei Newcastle United mit 0:3 (0:1).

Anthony Gordon und zweimal Harvey Barnes trafen, Nationalspieler Nick Woltemade ging diesmal leer aus, war aber am dritten Tor per Hackenvorlage beteiligt. Der Druck bei Benfica vor dem kommenden Duell gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen steigt.

Arsenal bezwingt Simeone und Atletico Madrid deutlich

Die SSC Neapel, nächster Gegner von Eintracht Frankfurt, erlebte bei der starken PSV Eindhoven nach einer indiskutablen Leistung gar eine 2:6 (1:2)-Klatsche. Für Napoli war es bereits die zweite Pleite in der Ligaphase.

Inter Mailand legte dagegen mit dem dritten Sieg einen perfekten Start in die Königsklasse hin. Bei Union Saint-Gilloise siegte der italienische Topklub souverän mit 4:0 (2:0).

Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu per Elfmeter und Pio Esposito hießen die Torschützen. Auch der FC Arsenal behielt seine weiße Weste.

Die Gunners bezwangen Atletico Madrid durch Treffer von Gabriel, Gabriel Martinelli und zweimal Viktor Gyökeres beeindruckend mit 4:0 (0:0).

