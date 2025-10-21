Die Premier League zeigt sich in der Champions League am Dienstag bärenstark. Auch Nick Woltemade darf jubeln.

Manchester City nimmt vor dem Duell gegen Borussia Dortmund immer mehr Fahrt auf. Das Team von Pep Guardiola, das durchwachsen in die Saison gestartet war, gewann am dritten Spieltag der Champions League beim FC Villarreal souverän mit 2:0 (2:0) und hat nun sieben Punkte auf dem Konto.

Einmal mehr brachte Toptorjäger Erling Haaland den englischen Topklub mit seinem 15. Saisontreffer früh auf Kurs. Am 5. November muss der BVB nach Manchester.

Dagegen wartet Starcoach José Mourinho mit Benfica Lissabon weiterhin auf den ersten Zähler in der Ligaphase. Die Portugiesen unterlagen bei Newcastle United mit 0:3 (0:1).

Anthony Gordon und zweimal Harvey Barnes trafen, Nationalspieler Nick Woltemade ging diesmal leer aus, war aber am dritten Tor per Hackenvorlage beteiligt. Der Druck bei Benfica vor dem kommenden Duell gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen steigt.