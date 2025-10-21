Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Ich war Kapitän der Nationalmannschaft. Ich habe 17 Jahre lang für die Nationalmannschaft gespielt. Und wenn man irgendwo hingeht und der eigene Staff nach so vielen Jahren als 'braune Affen' bezeichnet wird, ist das nicht einfach", schilderte Kompany seine Gefühlslage. Trotz allem wolle er sich "im Moment auf nichts anderes konzentrieren als auf das Spiel" und betonte, dass das Team Brügges, das am Mittwoch auf dem Platz stehen wird, nichts mit dem Vorfall zu tun hat. FC Bayern München - Max Eberl sieht Premier League als uneinholbar: "Kampf gegen Windmühlen"

Kommentar: Nicolas Jackson weiter ein Fremdkörper

Anzeige