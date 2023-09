Saison 2022/23: Gruppe C

Die Punkteausbeute von Pilsen zeigt deutlich, was für Kaliber in der Gruppe mitspielten. Die Münchner ließen rein gar nichts anbrennen, marschierten durch und schlugen unter anderem Barca im Camp Nou mit 3:0. In das Endspiel gelangten in der vergangenen Saison trotzdem die "Nerazzurri", dort unterlag man ManCity mit 0:1. © Sports Press Photo