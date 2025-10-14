Am 3. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und den FC Liverpool. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker. Eintracht Frankfurt erlebt in dieser Saisons eine wahre Achterbahnfahrt. Die beiden hohen Niederlagen in den Top-Spielen gegen Atlético Madrid (1:5) und den FC Bayern(0:3) haben die Hessen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Die Highlights der Champions League am 22.10 ab 23:00 Uhr live auf Joyn! Auf der anderen Seite hat die Eintracht aber in den letzten Wochen und Monaten auch gezeigt, dass die Offensiv-Power von Can Uzun, Jonathan Burkardt und Co. an guten Tagen kaum zu bremsen ist. Denken wir nur an den denkwürdigen 5:1-Erfolg gegen Galatasaray.

Hierbei sprechen wir immerhin von dem Klub, der den FC Liverpool am 2. Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit 1:0 bezwingen konnte. Nun bekommen es die Hessen mit den "Reds" zu tun. Betrachtet man die Resultate beider Teams gegen Galatasaray, dürfte Frankfurt keine schlechten Chancen haben. In der Realität ist allerdings dennoch der LFC klar favorisiert. Das Team um die Starspieler Mohamed Salah und Florian Wirtz befindet sich zwar nach einem furiosen Saisonstart in einer Formdelle, sind jedoch heimstark und auf jeder Position spitzenmäßig besetzt. Frankfurt hat hingegen mit eklatanten Defensivproblemen zu kämpfen und in den letzten vier Spielen insgesamt 16 Gegentore kassiert. Der Auftritt gegen Liverpool wird die nächste ganz große Reifeprüfung für die junge SGE-Mannschaft. Mit dem Publikum im Rücken scheint eine Überraschung aber möglich zu sein. ran liefert die wichtigsten Informationen zum Champions-League-Spiel. Champions League: Der aktuelle Stand in der Ligaphase

Champions League: Die Duelle an Spieltag drei

Eintracht Frankfurt vs. FC Liverpool heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt? Spiel: Eintracht Frankfurt vs. FC Liverpool

Wettbewerb: Champions League; 3. Spieltag

Datum: 22. Oktober 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Frankfurt vs. Liverpool heute live: Läuft das Spiel der Champions League im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und den Reds wird nicht im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt - FC Liverpool: Wer zeigt das Champions-League-Spiel heute live im Pay-TV? Das Match zwischen Frankfurt und Liverpool wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag ohne weitere Kosten empfangen.

Frankfurt empfängt den FC Liverpool: Wo gibt es heute einen Livestream? Einen Livestream wird es ebenfalls bei DAZN geben. Der Stream ist über die App oder Web-Adresse der Plattform abrufbar. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Atletico - Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League? Einen Liveticker zum Match gibt es wie gewohnt auf ran.de Champions League: Eintracht Frankfurt vs. FC Liverpool im Liveticker

