Union Berlin muss am 4. Spieltag der Champions League zum SSC Neapel reisen. Wer überträgt das Topspiel live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

Mit mittlerweile zwölf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge befindet sich Union Berlin in der schwersten und härtesten Krise seit dem Bundesliga-Aufstieg. Um in der Champions League noch eine theoretische Chance auf das Weiterkommen zu haben, muss beim Gastspiel in Neapel dringend ein Sieg her.

Andernfalls können sich die Köpenicker das Überwintern in der Königsklasse abschminken.

Trotz der Mega-Krise steht der Verein weiter hinter Trainer Urs Fischer, auch eine Niederlage gegen Neapel sollte an den Plänen nichts ändern, am Schweizer festzuhalten. Viel wichtiger ist da wohl der kommende Bundesliga-Auftritt gegen Bayer Leverkusen.

Präsident Dirk Zingler erklärte kurz nach der 0:3-Pleite gegen Eintracht Frankfurt: "Er hat den Job, er behält den Job." Fischer selbst wollte von einem Rücktritt, wie ihn zuletzt Bo Svensson bei Mainz 05 vollzog - nichts wissen.