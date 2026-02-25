- Anzeige -
- Anzeige -
"Das war schlecht"

Bayer Leverkusen: Robert Andrich hat keine Lust auf den FC Bayern in der Champions League

  • Aktualisiert: 25.02.2026
  • 09:15 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFP/SID/Aris MESSINIS

Bayer Leverkusen ist am Ende souverän ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Nun könnte der FC Bayern München warten.

Nach einer in allen Belangen dürftigen Nullnummer blickte Bayer Leverkusens Robert Andrich bang in Richtung Achtelfinal-Auslosung.

Dass der Kapitän der Werkself mit Sorgenfalten auf der Stirn den kommenden Gegner erwartete, hatte allerdings weniger mit dem enttäuschenden 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus zu tun, als vielmehr mit der besonderen Konstellation in der nächsten Runde der Champions League.

- Anzeige -
- Anzeige -

Champions League: Bodö on fire! Fans feiern nächste Sensation

- Anzeige -

"Dass es ein Topklub werden wird, war uns von Vornherein klar", sagte Andrich bei Prime Video über die möglichen Kontrahenten Bayern München und FC Arsenal, die bei der Ziehung am Freitag (12.00 Uhr) auf den deutschen Vizemeister warten.

- Anzeige -

Robert Andrich hat keine Lust auf den FC Bayern

Aus seiner Vorliebe machte er kein Hehl. "Ich bleibe bei meiner Meinung: Ich würde ungern eine deutsche Mannschaft haben, damit vielleicht noch genug deutsche Mannschaften drin bleiben können."

In der Form von Dienstagabend ist Leverkusen weder gegen den deutschen Rekordmeister, noch gegen den Tabellenführer der Premier League Favorit. "Das Weiterkommen ist das Einzige, was wir Positives rausziehen können", sagte Andrich, "es war alles viel zu behäbig. Alles muss anders aussehen, wenn wir eine Chance haben wollen, etwas zu gewinnen."

Was konkret? "Du brauchst wesentlich mehr Galligkeit, mehr Genauigkeit im Passspiel, mehr Tempo - sowohl gegen, als auch mit dem Ball. Das war eine Art Schaulaufen, der Gegner hat's zum Glück nicht bestraft", meinte der Nationalspieler streng.

Jonas Hofmann pflichtete bei. "Das war kein Zuckerschlecken von uns", meinte er, "keiner kann zufrieden sein." Was also tun? "Vielleicht ein Frustbier trinken", scherzte Hofmann: "Wir tun gut daran, dieses Spiel schnell abzuhaken."

Das sah Christoph Kramer ähnlich. "Kriegst du denn die volle Prämie?", fragte der Weltmeister von 2014 seinen ehemaligen Gladbacher Mitspieler lachend und betonte: "Das war schlecht. Alles an dem Spiel war Scheiße."

Enges Duell: Aleix Garcia (l.) behauptet den Ball
News

"Bayern-Wahnsinn" droht: Leverkusen müht sich weiter

  • 25.02.2026
  • 09:06 Uhr
260224 Jens Petter Hauge of Bodo Glimt celebrates after 0-1 during the UEFA Champions League football match between Inter and Bodo Glimt on February 24, 2026 in Milan. Photo: Marius Simensen BILDBY...
News

Kommentar: Bodö/Glimt - ein Märchen, das die elitäre CL braucht

  • 25.02.2026
  • 09:05 Uhr
Schonen verboten: Lars Ricken
News

BVB stellt klar: "Null Rücksicht auf das FCB-Spiel"

  • 25.02.2026
  • 08:59 Uhr
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) und Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Torjubel, jubelt mit seiner Mannschaft nach dem Treffer zum 3:0 waehrend des Spiels der Bundesliga zwischen Borussia Dortm...
News

Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund heute live: Wer überträgt die Champions League im TV, Livestream & Ticker?

  • 25.02.2026
  • 08:31 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 25.02.2026
  • 08:30 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 25.02.2026
  • 08:28 Uhr
imago images 1073238647
News

Presse rasiert Inter: "Polarlichter über dem San Siro"

  • 25.02.2026
  • 07:56 Uhr
Die Helden von San Siro: Bodö feiert in Mailand
News

"Ein Märchen": Bodö verzückt sogar die hohe Politik

  • 25.02.2026
  • 05:33 Uhr
Logo der European Leagues
News

EL-Chef Schäfer: Champions League gefährdet Ligen

  • 25.02.2026
  • 05:31 Uhr
Bodö vs. inter
News

Nächste Sensation perfekt! Bodö wirft Inter raus

  • 24.02.2026
  • 23:23 Uhr