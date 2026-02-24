Bayer Leverkusen kämpft sich mit einer Nullnummer gegen Piräus glanzlos ins Achtelfinale der Champions League. Nun könnte es zu vier Duellen mit dem FC Bayern kommen.

Bayer Leverkusen hat sein Polster mit Mühe ins Ziel gerettet und glanzlos das Achtelfinale der Champions League erreicht.

Eine Woche nach dem 2:0-Erfolg sicherte sich die wankelmütige Werkself durch das 0:0 im Rückspiel gegen Olympiakos Piräus zwei weitere Highlight-Partien in der Königsklasse. Allerdings droht nun eine "bayerische Woche".

Der deutsche Vizemeister blieb im zweiten Duell mit Piräus lange zu harmlos und leistete sich einige Wackler. Weil die engagierten Gäste aber nur selten zu Abschlüssen kamen, geriet das Weiterkommen nicht in Gefahr. Wie schon im Vorjahr steht Bayer in Europa unter den besten 16, ausgelost wird am Freitag in Nyon.

Erwartet Leverkusen nun ein Bayern-Viererpack? Im Achtelfinale (10./11. und 17./18. März) trifft die Werkself auf die Münchner oder den FC Arsenal. Damit "drohen" Bayer gleich drei Partien gegen den deutschen Rekordmeister im März binnen einer Woche.

Zum Ligaduell kommt das Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern im April.