In Gruppe C würde Real Madrid bereits ein Punktgewinn gegen Sporting Braga zum Weiterkommen reichen.

Auch RB Leipzig kann sich bereits für das Achtelfinale qualifizieren. Gewinnen die Sachsen gegen Roter Stern Belgrad ( zum Liveticker ), überwintern sie - vorausgesetzt auch Manchester City feiert einen Sieg gegen die Young Boys Bern - in der Champions League.

In Gruppe A kann der FC Bayern mit einem Sieg gegen Galatasaray Istanbul ( zum Liveticker ) den Einzug in die K.o.-Phase perfekt machen. Sollte Manchester United zeitgleich in Kopenhagen nicht gewinnen, würden die Bayern sogar schon den Gruppensieg feiern.

Die Champions League geht in den 4. Spieltag und einige Teams können sich bereits jetzt für das Achtelfinale qualifizieren.

Mit Inter Mailand (gegen RB Salzburg) und Real Sociedad San Sebastian (gegen Benfica Lissabon) können in Gruppe D gleich zwei Mannschaften das Achtelfinale sicher erreichen. Die Ausgangslage ist klar: Beide brauchen dafür einen Sieg

Auch der FC Barcelona, die in den letzten beiden Jahren jeweils in der Gruppenphase scheiterten, könnte in dieser Saison mal wieder die Runde der letzten 16 erreichen. Dafür benötigen die Katalanen nur einen Punkt gegen Schachtjar Donezk.

Sowohl in Gruppe E und Gruppe F wird es an diesem Spieltag unter keinen Umständen irgendwelche Entscheidungen geben. Das freut den BVB (live im Ticker), der in der Todesgruppe mit Newcastle United, PSG und Milan, auch bei einer Niederlage gegen die Engländer hätten der amtierende deutsche Vizemeister noch eine Chance auf das Achtelfinale.