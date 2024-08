Champions League 2024/25: Die Auslosung der Ligaphase im Liveticker

Anzeige Die Auslosung der "neuen" Champions League steht an. Mit wem bekommen es Bayer Leverkusen, der BVB, der FC Bayern, RB Leipzig und der VfB Stuttgart zu tun? Und wie sehen die anderen Paarungen aus? Wir begleiten die Ziehung im Liveticker. +++ Update, 29. August, 19:05 Uhr: Die Auslosung ist beendet +++ Damit kennen nun alle 36 Teams ihre jeweils acht Gegner für die neue Ligaphase der Champions League. Die Auslosung ist somit beendet.

+++ Update, 29. August, 19:00 Uhr: Das sind Stuttgarts Gegner +++ Paris St. Germain (H), Real Madrid (A), Atalanta Bergamo (H), Juventus Turin (A), Young Boys Bern (H), Roter Stern Belgrad (A), Sparta Prag (H) und Slovan Bratislava (A).

+++ Update, 29. August, 18:45 Uhr: Das sind Leverkusens Gegner +++ Inter Mailand (H), FC Liverpool (A), Atletico Madrid (A), AC Milan (H), Red Bull Salzburg (H), Feyenoord Rotterdam (A), Sparta Prag (H) und Stade Brest (A)

+++ Update, 29. August, 18:35 Uhr: Das sind Dortmunds Gegner +++ FC Barcelona (H), Real Madrid (A), Shakhtar Donezk (H), FC Brügge (A), Celtic Glasgow (H), Dinamo Zagreb (A), Sturm Graz (H), FC Bologna (A) treffen auf den BVB.

+++ Update, 29. August, 18:34 Uhr: Das sind Leipzigs Gegner +++ Liverpool (H), Inter Mailand (A), Juventus Turin (H), Atletico (A), Sporting (H), Celtic Glasgow (A), Aston Villa (H) und Sturm Graz (A) sind die Gegner von RB Leipzig.

Anzeige +++ Update, 29. August, 18:33 Uhr: Das sind Bayerns Gegner +++ Paris St. Germain (H), der FC Barcelona (A), Benfica Lissabon (H), Shakthor Donezk (A; spielen in Gelsenkirchen), Dinamo Zagreb (H), Feyenoord Rotterdam (A), Slovan Bratislava (H) und Aston Villa (A) treffen auf den FC Bayern.

+++ Update, 29. August, 18:32 Uhr: Leipizig und Leverkusen gegen Inter +++ Sowohl Leipzig als auch Leverkusen spielen gegen Inter Mailand.

+++ Update, 29. August, 18:22 Uhr: Das Prozedere wird erklärt +++ Nun erklärt UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti die wichtigsten Punkte des neuen Modus und auch das Prozedere der Auslosung.

+++ Update, 29. August, 18:10 Uhr: Es geht los mit Auszeichnungen +++ Bevor die Auslosung tatsächlich anfängt, gibt es nun noch ein paar Ehrungen, etwa für Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon, der seine Karriere mittlerweile beendet hat.

+++ Update, 29. August, 18:00 Uhr: Die Auslosung beginnt +++ Nun geht die Auslosung der Ligaphase der Champions League 2024/25 im Grimaldi Forum in Monaco offiziell los.

+++ Update, 29. August, 17:32 Uhr: Fünf deutsche Teilnehmer in der Königsklasse +++ Am heutigen Donnerstag warten gleich fünf Bundesliga-Klubs darauf, welche Gegner sie in der Ligaphase der Königsklasse zugelost bekommen. Neben dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Meister Bayer Leverkusen ist auch der VfB Stuttgart in der Saison 2024/25 in der Champions League vertreten. Während die Bayern, Dortmund und Leipzig in Topf 1 sind, ist Leverkusen in Topf 2 und der VfB in Topf 4.

+++ Update, 29. August, 17:10 Uhr: Neuer Modus, neues Auslosungs-Verfahren +++ Die Champions League wird ab der Saison 2024/25 in einem neuen Modus ausgetragen. Statt einer Gruppenphase mit je vier Teams gibt es nun eine Ligaphase. Zudem wurde die Teilnehmerzahl von 32 auf 36 Teams erweitert. In der Ligaphase hat jedes Team acht Spiele, allerdings nur noch je ein Mal gegen einen Gegner, nicht mehr Hin- und Rückspiele wie zuvor in der Gruppenphase der Königsklasse. Für alle Teilnehmer stehen damit in der Ligaphase vier Heim- und vier Auswärtsspiele auf dem Programm. Durch diesen neuen Modus hat sich auch die Auslosung verändert. Es wird nicht mehr nur klassisch mit Kugeln gezogen, da man beim neuen Modus ansonsten um die 900 Kugeln brauchen würde. Daher findet die Auslosung mithilfe eines Computers statt. In der Ligaphase qualifizieren sich dann die besten 24 Mannschaften für die K.o.-Phase. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Mannschaften von Platz 9 bis Platz 24 spielen hingegen zunächst eine weitere Playoff-Runde im Frühjahr, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Für die Teams ab Platz 25 ist die internationale Saison nach der Ligaphase beendet.

Champions-League-Auslosung live im TV, Livestream und Liveticker: Alle Infos Die Champions League geht in ihre nächste Runde. Vor der Saison 2024/25 müssen sich die Fans und Zuschauer allerdings auf einige Neuerungen einstellen. Statt der bisherigen Gruppenphase gibt es nun eine Ligaphase mit 36 statt bislang 32 Teams. Die besten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale der UEFA Champions League. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9-24 gibt es hingegen erst einmal eine Zwischenrunde, in der sich die Sieger dann für das Achtelfinale qualifizieren. Die zwölf schlechtesten Teams in der Ligaphase scheiden hingegen aus. Für sie ist die internationale Saison damit beendet.

Anzeige Champions League: Wann und wo findet die Auslosung statt? Die Auslosung der Ligaphase der UEFA Champions League 2024/25 findet am Donnerstag, 29. August, statt. Gelost wird in Monaco im Grimaldi Forum. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Erst am Abend vor der Auslosung werden alle 36 teilnehmenden Klubs feststehen, dann finden die letzten Rückspiele in den Playoffs statt.

Wo wird die Champions-League-Auslosung übertragen? Im Free-TV wird die Auslosung nicht übertragen. Zu sehen ist die Auslosung aber auf "Amazon Prime" und "DAZN".

Champions League: Wir werden die Teams im neuen Modus ausgelost? Erstmals wird die Auslosung nicht händisch durchgeführt, sondern von einem Computer. Man bräuchte ansonsten nämlich um die 900 Kugeln, um die Auslosung durchzuführen, die so mehrere Stunden dauern würde. Beim neuen Format der Ligaphase der UEFA Champions League werden den 36 Teams acht unterschiedliche Gegner zugelost. Die Mannschaften werden dafür zunächst in vier Töpfe eingeteilt, die am Tag der Auslosung bekanntgegeben werden. Jeder Verein bekommt anschließend je zwei Klubs aus den vier Lostöpfen zugewiesen, gegen die es in der Ligaphase dann zur Sache geht.