Königsklasse startet

Champions League 25/26 heute live: Übertragungen im TV, Livestream, Spielplan, Ligaphase, Klubs, Ergebnisse - wer zeigt welche Spiele?

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 17:52 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Champions League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben!

Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23:15 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

In der Ligaphase treffen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze.

Aus Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei.

Champions League: Warum finden heute 18 Spiele gleichzeitig statt?

ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse zusammengefasst

Champions League 2025/26 im Free-TV live: Kaum Spiele - aber Highlights

Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt.

Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien.

Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Champions League heute live im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.

Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

UEFA Champions League 25/26 heute live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Champions-League-Ligaphase heute live: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus?

Ligaphase
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1Arsenal FCArsenal FCArsenalARS770020:21821
2Bayern MünchenBayern MünchenFC BayernFCB760120:71318
3Real MadridReal MadridReal MadridRMA750219:81115
4Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV750214:8615
5Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT742115:7814
6Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG741220:101013
7Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW741216:61013
8Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE741214:8613
9FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR741218:13513
10Sporting CPSporting CPSporting CPSCP741214:9513
11Manchester CityManchester CityMan CityMCI741213:9413
12Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM741216:13313
13AtalantaAtalantaAtalantaATA741210:9113
14Inter MailandInter MailandInterINT740313:7612
15Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV733114:10412
16Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB732219:15411
17GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL73139:9010
18Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR731313:15-210
19Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM730411:1109
20Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB04723210:14-49
21AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON72328:14-69
22PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV722315:1418
23Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH72237:11-48
24Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY72238:13-58
25SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC72237:12-58
26FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK722311:17-68
27FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU721412:17-57
28FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD713312:14-26
29SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB72056:10-46
30Pafos FCPafos FCPafos FCPAF71334:10-66
31Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG72057:17-106
32Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA72057:19-126
33Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE711510:19-94
34Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP70344:15-113
35Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL70165:15-101
36FK KairatFK KairatFK KairatKAI70165:19-141
  • Nächste Runde
  • Playoffs
Champions League heute live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
  • Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
  • Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
  • Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
  • Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
  • Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
  • Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
  • Dänemark: FC Kopenhagen
  • Türkei: Galatasaray Istanbul
  • Tschechien: Slavia Prag
  • Griechenland: Olympiakos Piräus
  • Kasachstan: Kairat Almaty
  • Norwegen: FK Bodo/Glimt
  • Aserbaidschan: FK Qarabag
  • Zypern: Pafos FC
Champions League heute live: Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.

Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Champions League

  • Champions League: Die größten Kader-Überraschungen der Top-Teams

