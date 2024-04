Anzeige

Deutschland ist durch das Weiterkommen des BVB im Rennen um den möglichen fünften Champions-League-Startplatz voll auf Kurs. Sogar ein sechster Teilnehmer ist möglich.

Borussia Dortmund hat Deutschland im Rennen um den fünften Startplatz in der Champions League weiter auf Kurs gehalten. Durch das Weiterkommen gegen Atletico vergrößerte sich der Vorsprung der Bundesliga in dem UEFA-Ranking auf die Verfolger sogar.

Hinter Spitzenreiter Italien (18,428) weist Deutschland 17,214 Punkte auf, gefolgt von England (16,750). Erreichen Bayern München gegen Arsenal und Bayer Leverkusen gegen West Ham United das Halbfinale in ihren Wettbewerben, wäre der fünfte Startplatz sicher. Borussia Dortmund würde als Tabellenfünfter in der Bundesliga aktuell davon profitieren.

Vorausgesetzt Deutschland verteidigt den 2. Platz im Ranking bis zum Saisonende, könnte es noch besser kommen. Holt sich der BVB nämlich den Pokal in der Königsklasse und landet in der Bundesliga nur auf Platz fünf, würde in der kommenden Spielzeit ein sechster Teilnehmer aus Deutschland in der Champions League spielen.

Das wäre aktuell Eintracht Frankfurt (42 Punkte). Auch Augsburg und Freiburg (39 Punkte) dürften sich in einem solchen Fall sogar durchaus noch Hoffnungen auf eine Königsklassen-Teilnahme machen.