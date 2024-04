Borussia Dortmund - Das ist die CL-Saison des BVB: Jetzt ist auch der Titel drin – ein Kommentar

Brandt war deshalb ehrlich, als nach dem 4:2 gegen Atletico Madrid und dem damit verbundenen Halbfinal-Einzug zum x-ten Mal die Frage kam, warum der BVB an den besonderen Tagen in der Champions League ein so anderes Gesicht zeigt als im Alltag der Bundesliga.

Keine Antwort auf die Frage

"Ich habe keine Antwort auf die Frage", sagte Brandt.

"Ich suche selbst. Manchmal sind die Sachen auch nicht zu erklären. Aber ich bin zumindest froh, dass es in der Champions-League-Saison so ist, dass wir unser gutes Gesicht zeigen", sagte der Mittelfeldmann, der gegen die Spanier sein erstes K.o.-Rundentor in der Champions League erzielt hatte.

Brandt trifft es: Tatsächlich ist dieser Unterschied schwer nachzuvollziehen.

Zwei Siege gegen Newcastle, ein 3:1 bei der AC Mailand, ein 1:1 gegen PSG, ein 2:0 gegen die PSV Eindhoven, jetzt das 4:2 – die Dortmunder wissen, wie man die Feste zu feiern hat. Nur zwei Niederlagen – zum Auftakt in Paris und zuletzt in Madrid – setzte es in dieser Saison in der Champions League, und der BVB lässt sich seit der Gruppenphase von etwas tragen, das nicht so wirklich zu greifen ist.

Denn es ist nicht so, als spiele man die Gegner reihenweise an die Wand und aus dem Stadion, als brenne man ein Feuerwerk nach dem anderen ab. Vielmehr hat der BVB einen speziellen Spirit entwickelt, einen Lauf, einen Glauben daran, dass Großes möglich ist. Als schaffe man es, sich für diese Abende zusammenzureißen, an einem Strang zu ziehen, auf den Punkt bereit und konzentriert zu sein. Als Mannschaft. Nicht ohne die bekannten Aussetzer einzustreuen. Dass das Stadion auch in diesem Wettbewerb noch ein paar Prozente mehr bringt als Samstags um 15:30 Uhr, ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen.