5. Spieltag in der Champions League

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo heute live: Champions League im Ticker, TV und Stream - die Aufstellungen

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 19:52 Uhr
  • ran.de

Am 5. Spieltag der Champions League empfängt Eintracht Frankfurt den italienischen Klub Atalanta Bergamo. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für Eintracht Frankfurt beginnt die zweite Hälfte der Ligaphase in der Champions League am Mittwochabend mit einem Heimspiel gegen Atalanta Bergamo.

Die Hessen holten bislang vier Punkte aus vier Spielen, waren damit vor Beginn des fünften Spieltages knapp innerhalb der Top 24, die zur Teilnahme an der K.o.-Phase des Wettbewerbs berechtigen.

Entsprechend brauchen die Frankfurter von Coach Dino Toppmöller noch einige Punkte, um auch im Frühjahr nach dem Ende der Ligaphase noch international vertreten zu sein. Zuletzt gab es in der Königsklasse durchaus ein Erfolgserlebnis durch das torlose Remis beim italienischen Meister SSC Neapel.

Nun wartet auf die Eintracht der nächste Gegner aus Italien. Für Atalanta Bergamo läuft es mit sieben Punkten in der Champions League durchaus wunschgemäß, dennoch kam es zuletzt aufgrund der schwachen Auftritte in der Serie A zu einem Trainerwechsel.

Ivan Juric musste seinen Platz räumen, für ihn war es die dritte Entlassung innerhalb eines Jahres, er flog zuvor schon beim FC Southampton und bei der AS Rom aus dem Amt. Statt des Kroaten sitzt nun Raffaele Palladino auf der Atalanta-Bank.

+++ Update, 19:50 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Collins, Koch, Theate, Brown - Dahoud, Chaibi - Doan, Götze, Knauff - Burkardt.

Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - De Ketelaere, Lookman - Scamacca.

Eintracht Frankfurt vs. Bergamo heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Atalanta Bergamo wird nicht im Free-TV übertragen.

Eintracht empfängt Atalanta Bergamo: Wer zeigt heute das Champions-League-Spiel live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League heute live: Wo kann ich Eintracht Frankfurt gegen Bergamo im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League heute live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo

  • Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo
  • Datum und Uhrzeit: 26. November 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt), Raffaele Palladino (Atalanta Bergamo)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
