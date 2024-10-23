- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League Highlights

UEFA Champions League 2025/26 heute live: Die Highlights im Free-TV und im Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 15:26 Uhr
  • ran.de

Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.

Die Champions League läuft und baut auch 2025/26 auf das in der vergangenen Saison eingeführte System.

Die 36 Mannschaften bestreiten je acht Partien in der neuen Ligaphase. Aus Deutschland sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt insgesamt vier Teams mit von der Partie.

- Anzeige -
- Anzeige -
FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Am 26.11. ab 23:00 Uhr LIVE auf Joyn: Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

- Anzeige -

Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.

- Anzeige -

Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung heute übertragen?

Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League heute live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung?

  • Mittwoch, 26. November 2025; 23:00 Uhr
Mehr News und Videos
Thomas Hitzlsperger schwärmt von Vincent Kompany
News

"Maximale Akzeptanz in der Kabine" - Hitzlsperger adelt Kompany

  • 26.11.2025
  • 16:12 Uhr
Neymar im Einsatz für den FC Santos
News

WM in Gefahr: Neymar erneut schwer verletzt

  • 26.11.2025
  • 16:03 Uhr
UEFA Champions League - Borussia Dortmund - Schachtar Donezk am 29.01.2025 im Signal Iduna Park in Dortmund
News

Star-Flucht im Sommer? Mehrere BVB-Stars könnten wohl gehen

  • 26.11.2025
  • 16:02 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 3:0 durch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) hier mit Yan Couto(Borussia Dortmund, 2) Regulations prohibit...
News

BVB-Noten: Überragender Adeyemi, eiskalter Guirassy

  • 26.11.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1069595333
News

Presse zerreißt Pep: "Arroganzanfall" gegen Bayer

  • 26.11.2025
  • 15:59 Uhr
Ronaldo Trump
News

Kommentar: Ronaldos Begnadigung ist eine Farce

  • 26.11.2025
  • 15:57 Uhr
Luis Diaz (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der 1. FC Union Berlin und FC Bayern München, Stadium An der Alten Försterei am 08. November 2025 in Berlin, Deutschland. (Foto von Ulrik Peders...
News

FC Bayern vor Problem: Warum Diaz unersetzbar ist

  • 26.11.2025
  • 15:56 Uhr
2244591720Update
News

"Unbegreiflich": Hoeneß schießt gegen FC Barcelona

  • 26.11.2025
  • 15:44 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - wann spielen Stuttgart und Freiburg?

  • 26.11.2025
  • 15:44 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 26.11.2025
  • 15:43 Uhr