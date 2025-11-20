Champions League: Beben um TV-Rechte - Königsklasse läuft auf neuem Sender

Ab 2027 wird sich im europäischen Fußball einiges ändern: Die Champions League bekommt ein neues Zuhause. Das gab die UEFA bekannt.

Jetzt steht fest, wer die Fernsehrechte für die Champions League ab der Saison 2027/28 besitzt. Für Zuschauer an TV und Endgeräten wird sich einiges ändern.

Denn wie die UEFA bekanntgab, wird künftig auch der US-Unterhaltungsgigant Paramount mitmischen. Auch der Streamingsdienst Prime Video zeigt weiterhin die Königsklasse in Deutschland bis Sommer 2031. DAZN, das die Champions League noch bis 2027 überträgt, ging bei der Vergabe leer aus.

Paramount überträgt damit künftig alle Spiele von Real Madrid, dem FC Liverpool oder dem FC Bayern München, Prime Video jeweils mittwochs ein Topspiel - in der laufenden Rechteperiode ist dies am Dienstag der Fall.