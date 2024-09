FC Barcelona: Flick-Banner in Nazi-Optik sorgt für Skandal!

Anzeige

Hansi Flick verliert sein erstes Spiel mit dem FC Barcelona. In der Champions League müssen sich die Katalanen bei der AS Monaco geschlagen geben. Überschattet wird das Sportliche durch ein Banner der Barça-Fans, auf dem eine Anspielung auf die NS-Zeit zu lesen ist.

Ein Nazi-Banner hat das Spiel zwischen der AS Monaco und dem FC Barcelona (2:1) in der Champions League überschattet. Im Gästeblock zeigten Barça-Fans ein Banner, auf dem eine Anspielung auf den Nationalsozialismus zu lesen war.

Auf schwarzem Hintergrund war in weißer Schrift "Flick Heil" zu lesen. Das "H" war in Frakturschrift aufgemalt, die in der NS-Zeit häufig verwendet wurde und bezog sich offensichtlich auf Hansi Flick.