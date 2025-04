Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Barcelona auf Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Hinspiel live im TV, Livestream und Liveticker.

Das Achtelfinale der Champions League war für Borussia Dortmund eine harte Probe: Im Duell gegen Lille OSC feierten die Dortmunder einen späten 2:1-Sieg im Rückspiel, der durch das knappe 1:1 im Hinspiel gerade so reichte. Wirklich überzeugend war das nicht - lag man im Rückspiel doch schon früh mit 0:1 hinten.

Im Viertelfinale trifft man nun auf den FC Barcelona. Die Spanier konnten sich deutlich souveräner mit einem 4:1 nach Hin- und Rückspiel gegen Benfica Lissabon durchsetzen.

Die Dortmunder bekommen einen selbstbewusster Gegner vor die Brust. Der BVB selbst schwankt hingegen zwischen guten und schlechten Leistungen und befindet sich im "Niemandsland" der Bundesligatabelle.

Barcelona ist unterdessen mit neun Siegen aus den letzten zehn Pflichtspielen in einer herausragenden Position. In der La-Liga-Tabelle steht man drei Punkte vor Real Madrid an der Spitze. Besonders aufpassen muss die BVB-Defensive auf das Angriffs-Trio um Ex-Spieler Robert Lewandowski, den Brasilianer Raphinha sowie Juwel Lamine Yamal.