4. Spieltag der Champions League

Manchester City vs. Borussia Dortmund jetzt live: Champions League im TV, Stream und Ticker - Endstand 4:1

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 23:40 Uhr
  • ran.de

Am 4. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

+++ Update 5. November, 22:55 Uhr: Haaland trifft: Dortmund verliert bei Manchester City +++

Borussia Dortmund hat in der Champions League beim Wiedersehen mit Stürmerstar Erling Haaland die erste Niederlage eingesteckt. Der BVB verlor am vierten Spieltag der Ligaphase mit 1:4 (0:2) beim englischen Spitzenklub Manchester City und ist dadurch aus den besten acht der Tabelle gefallen. Phil Foden (22. und 57.), Haaland (29.) sowie Rayan Cherki (90.+1) trafen für Manchester, den Dortmunder Treffer erzielte Waldemar Anton (72.).

City hat damit seine letzten zwölf Heimspiele gegen deutsche Klubs gewonnen, auch weil die BVB-Abwehr um Kapitän Nico Schlotterbeck in Manchester die City-Offensive mit Tormaschine Haaland nicht stoppen konnte - der Norweger hatte vor seinem Wechsel zu City zweieinhalb Jahre für Dortmund gespielt.

+++ Update 5. November, 21:55 Uhr: City führt verdient +++

Manchester City führt zur Pause verdient gegen Borussia Dortmund mit 2:0 und steuert im Zuge eines sehr dominanten Auftritts auf den Heimsieg zu. Dabei kamen die Westfalen zunächst besser in die Partie und gaben in den ersten fünf Minuten auch in puncto Ballbesitz klar den Ton an, ehe die Sky Blues sich zunehmend Oberwasser erkämpften und letztlich sogar eine fast halbstündige Druckphase erzeugten, in der die Schwarzgelben tief in der eigenen Hälfte eingeschnürt wurden.

Nachdem Foden mit einem herrlichen Distanztor die Führung markierte, traf dann auch Ex-Borusse Haaland nach Doku-Zuspiel. Kobel verhinderte kurz danach mit einem starken Reflex gegen Reijnders das dritte Tor der Citizens, ehe kurz vor der Pause Adeyemi immerhin zwei Mal vor dem City-Tor vorstellig werden konnte.

+++ Update 5. November, 20:06 Uhr: Aufstellungen sind da +++

So geht der BVB in das Spiel in Manchester.

Und so spielt City

Manchester City vs. Borussia Dortmund heute live im TV, im Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe in Manchester. Pünktlich zum Duell mit Manchester City am 4. Spieltag der Champions League kehrt Kapitän Emre Can langsam in den Kader zurück. Im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg stand der Defensivspezialist erstmals wieder im Aufgebot.

Nico Schlotterbeck und Niklas Süle mussten aufgrund einer Erkältung pausieren, sollten bis zum Champions-League-Topspiel jedoch wieder einsatzbereit sein.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac feierte zuletzt vier Siege in Serie und trifft nun auf das Team von Pep Guardiola. Für Manchester City läuft die Saison bislang nicht ganz nach den eigenen Ansprüchen.

In der Premier League kämpfen die "Skyblues" um die Champions-League-Plätze, liegen im Titelrennen aber bereits zurück. In der Königsklasse dagegen ist das Team noch ungeschlagen und konnte zwei seiner bisherigen drei Partien gewinnen.

Manchester City vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Man City vs. BVB heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Manchester City und dem BVB wird nicht im Free-TV übertragen.

Man City - BVB heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Champions League heute live: Wo kann ich Manchester gegen Dortmund im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Manchester City empfängt Borussia Dortmund heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zu Manchester City vs. BVB gibt's auf ran.de.

Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Manchester City vs. Borussia Dortmund

  • Spiel: Manchester City vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 5. November 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Josep Guardiola (Manchester City), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
