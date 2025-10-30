FC Bayern - Desire Doue fehlt PSG in der Champions League gegen FCB

Shootingstar Desire Doue wird Paris Saint-Germain im Champions-League-Spiel gegen Bayern München fehlen.

Der 20-Jährige erlitt im Ligaspiel beim FC Lorient (1:1) am Mittwochabend eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Laut Angaben des Klubs wird Doué, der in der 60. Minute auf einer Trage vom Feld gebracht wurde, "einige Wochen" ausfallen. Eine weitere Untersuchung erfolge nach der anstehenden Länderspielpause im November.

Erst kürzlich war Doué, einer der Finalhelden beim Pariser Triumph in der Königsklasse im Mai, nach einer sechswöchigen Verletzungspause zurückgekehrt. Beim 7:2 bei Bayer Leverkusen präsentierte er sich in der Vorwoche mit zwei Treffern wieder in starker Form. PSG empfängt die Bayern in der Ligaphase der Champions League am kommenden Dienstag.