FC Bayern München: Nach Champions-League-Gala - Manuel Neuer umdribbelt Frage nach Vertragsverlängerung
Aktuell wohl der beste deutsche Torhüter - und das mit 39 Jahren. Manuel Neuer wollte sich aber in Bezug auf einen neuen Vertrag jedoch nicht in die Karten schauen lassen.
Manuel Neuer umdribbelte die Frage nach einer möglichen Vertragsverlängerung so geschickt wie einen heraneilenden Stürmer.
Man möge da bitte seine "Knochen fragen", meinte der Kapitän des FC Bayern nach dem 4:0 (3:0) in der Champions League gegen Club Brügge und schmunzelte.
Und was sagen die Knochen des 39-Jährigen, dessen Arbeitspapier im kommenden Sommer endet? "Es gibt gute und bessere Tage", entgegnete Neuer verschmitzt.
Tatsächlich kann sich der Torhüter wie auch der deutsche Fußball-Rekordmeister wohl gut vorstellen, den Vertrag noch einmal um ein Jahr bis 2027 zu verlängern.
FC Bayern: Neuer-Nachfolger stehen in den Startlöchern
Eine erste Kontaktaufnahme zwischen der Klubführung und der Neuer-Seite soll es bereits gegeben haben.
Weitere Schritte werden für die Winterpause erwartet.
Für die Zeit nach Neuer haben die Bayern vorgesorgt.
Jonas Urbig (22) steht als möglicher Erbe bereit, außerdem haben die Münchner die aktuell verliehenen Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart) und Daniel Peretz (25/Hamburger SV) unter Vertrag.
