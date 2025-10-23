FC Liverpool: Mo Salah gerät in die Kritik wegen Florian Wirtz

Mohamed Salah kam in Frankfurt spät ins Spiel und hätte Florian Wirtz dessen ersten Treffer auflegen können. Er verzichtete darauf – mal wieder.

Florian Wirtz war einschussbereit.

Ein simpler Querpass von Mo Salah, und der Deutsche hätte im Champions-League-Spiel bei Eintracht Frankfurt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit seinen ersten Treffer im Trikot des FC Liverpool erzielt.

Doch Salah versuchte es in der 84. Minute selbst. Und scheiterte an SGE-Keeper Michael Zetterer.

Prompt gab es in den sozialen Medien Egoismus-Vorwürfe gegen Salah. Oder war es Frust? Der Ägypter kam in Frankfurt erst in der Schlussphase ins Spiel. In einer ähnlichen Situation am vergangenen Wochenende hatte er Wirtz allerdings ebenfalls bereits "übersehen".