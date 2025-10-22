FC Bayern München: Causa Jerome Boateng - Bosse denken nach Fan-Protesten wohl um

Die Proteste der Bayern-Fans gegen die geplante Hospitanz von Ex-Spieler Jerome Boateng zeigen offenbar Wirkung. Die Bosse des Rekordmeisters sollen mittlerweile umdenken. Die Proteste der Fans des FC Bayern München gegen eine geplante Hospitanz von Jerome Boateng hatten offenbar Erfolg. Wie die "tz" berichtet, soll aufgrund der ablehnenden Haltung seiner Anhänger innerhalb des Klubs derzeit erwogen werden, die geplante Hospitanz des Ex-Spielers doch noch abzusagen.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass man beim Rekordmeister den Eindruck hätte, dass Boateng die Lust an der Hospitanz mittlerweile ohnehin vergangen sei. Demnach hätten sowohl der FC Bayern als auch der Ex-Profi selbst nicht mit derart heftigen Reaktionen auf die Ankündigung gerechnet.

FC Bayern: Bosse verteidigen Boateng-Hospitanz Große Teile der Südkurve hatten zuvor zum wiederholten Male ein Zeichen gesetzt. Vor dem Anstoß des Duells in der Champions League gegen Club Brügge enthüllten die Fans ein Banner mit dem Schriftzug "Gegen Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen". Bereits beim 2:1 über Borussia Dortmund am Samstag hatten die Fans ihren Unmut darüber kundgetan. Im Anschluss verteidigten die Bayern-Bosse ihre Pläne. Kommentar: Vincent Kompany muss bei Lennart Karl jetzt Mut beweisen "Es geht um keine Anstellung, es geht um keine feste Position beim FC Bayern. Es geht einfach darum, sich Trainingseinheiten anzuschauen. Um nicht mehr geht es. Wir würden das billigen. Wir sagen, das ist kein Problem", sagte Sportvorstand Max Eberl. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen gestand, es sei "ein komplizierter Fall", plädierte aber auf "Resozialisierung".

