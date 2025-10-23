Anzeige
Fußball

Champions League: Eintracht Frankfurt gedenkt bei Gastspiel des FC Liverpool Diogo Jota

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 14:26 Uhr
  • Julian Erbs

Eintracht Frankfurt musste sich in der Champions League dem FC Liverpool klar geschlagen geben. Zuvor erwies die SGE dem verstorbenen Diogo Jota jedoch noch die letzte Ehre.

Eintracht Frankfurt hat vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool dem portugiesischen Fußballspieler Diogo Jota, der im vergangenen Juli gemeinsam mit seinem Bruder bei einem tragischen Autounfall in Spanien ums Leben kam, gedacht.

Jota war sowohl beim FC Liverpool als auch in der portugiesischen Nationalmannschaft eine geschätzte Persönlichkeit. Sein plötzlicher Tod hinterließ bei allen Mitspielern und Weggefährten tiefe Betroffenheit und Trauer.

Die Eintracht hatte sich eine kleine, aber feine Geste überlegt, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auf dem Videowürfel im Deutsche Bank Park wurde wie gewohnt die Aufstellung und die Besetzung der Ersatzbank präsentiert.

Eintracht Frankfurt: In Gedenken an Diogo Jota

Diogo Jota erhielt dabei einen besonderen Platz: Sein Name samt Rückennummer erschien in blauer Schrift zwischen den Ersatzspielern auf den Anzeigetafeln.

Die Partie endete mit einem Sieg für den FC Liverpool, der damit eine Serie von vier Niederlagen in Folge beendete – drei in der Premier League und eine in der Champions League.

Zwar ging die Eintracht zunächst in Führung, doch Liverpool drehte das Spiel mit Treffern von Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo und Dominik Szoboszlai.

Dank dieses Erfolgs steht Liverpool nun mit sechs Punkten auf Rang zehn der Champions-League-Tabelle, während Frankfurt mit drei Punkten den 22. Platz belegt.

Auch interessant: FC Bayern München vs. Club Brügge: Die Noten zur Champions League - Teufels-Karl Lennart überragt

