Aus diesem Grund können die Münchner in London offiziell nicht von ihren Fans unterstützt werden und bekamen zudem eine Geldstrafe von etwa 50.000 Euro. Der Gästeblock im Emirates Stadium (60.704 Plätze) am Dienstagabend (21:00 Uhr im Liveticker) gegen den FC Arsenal bleibt somit leer.

Das Champions League-Auswärtsspiel in Rom am 14. Februar hatte für die Anhänger des FC Bayern Folgen. Da diese massig Pyrotechnik abbrannten und Gegenstände aufs Spielfeld warfen, belegte die UEFA den deutschen Rekordmeister mit einem Fanverbot für das nächste Auswärtsspiel.

Bayern-Fans kündigten Reise nach London an

Die Sorgen des FC Arsenal scheinen berechtigt zu sein, wie sich am Samstag zeigte. Der FC Bayern war zu Gast beim FC Heidenheim, mitten im Spiel tauchte im Gästeblock ein Banner auf, auf dem stand: "Wir fahren trotzdem nach London! Wembley ruft - F*** UEFA!"

Auf den ersten Blick scheinen sich die Anhänger des deutschen Rekordmeisters damit dem Fanverbot der UEFA zu widersetzen und ihre Mannschaft beim FC Arsenal trotzdem anfeuern zu wollen.

Auf den zweiten Blick ist die Bedeutung aber eine andere. Denn: "Wembley ruft" bezieht sich auf das Finale der Champions League, welches am Samstag, den 1. Juni, im Wembley-Stadion stattfindet. Aber egal ob Emirates Stadium (Heimspielstätte des FC Arsenal, Anm.d.Red.) oder Wembley: die Münchner Anhänger scheinen sich sicher zu sein, in dieser Saison so oder so noch nach London zu reisen.