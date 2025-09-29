Anzeige
FC Bayern München: Bleibt Harry Kane noch länger? Max Eberl strebt Vertragsverlängerung an

  • Aktualisiert: 29.09.2025
  • 15:17 Uhr
  • SID

Harry Kane befindet sich beim FC Bayern aktuell in einer überragenden Verfassung. Geht es nach Max Eberl, ist eine Vertragsverlängerung "absolut vorstellbar".

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl strebt eine Vertragsverlängerung von Stürmerstar Harry Kane an. Für den Rekordmeister sei eine Zusammenarbeit auch über das Vertragsende im Sommer 2027 hinaus "absolut vorstellbar", sagte er am Montagmittag vor dem Abflug ins zyprische Larnaka: "Deswegen werden wir ganz entspannt mit ihm dann auch die nächsten Schritte besprechen."

Kurz vor dem Boarding des Flugs USY 3572 nach Zypern, wo die Bayern am Dienstag in Limassol (21.00 Uhr im Liveticker) auf Meister Paphos FC treffen, bezeichnete der 52-Jährige Kane als "absoluten Führungsspieler" - und dass es "geil" sei, "mit uns Titel zu sammeln, das hat er auch gesagt. Wir wollen das mit ihm auch noch lange."

Bedenken ob des höheren Alters des Engländers - Kane wird im Sommer 2027 34 Jahre alt sein - habe er nicht. "Ich habe von meinem alten Förderer Hans Meyer gelernt, dass entscheidend die Mischung im Kader ist", sagte Eberl: "Wenn du eine gute Mischung hast, dann kannst du eben auch ältere Spieler, die einfach eine unfassbare Qualität haben, auch durchaus länger dabei haben." Außerdem zeige Kane derzeit keine Alterserscheinungen: "Er scheint in einen Jungbrunnen gefallen zu sein."

Auch Kane signalisierte Bereitschaft

Seit Saisonstart hat Kane in acht Pflichtspielen 18 Torbeteiligungen gesammelt. Nach dem 4:0 über Werder Bremen hatte er ebenfalls sein Interesse signalisiert, länger in München bleiben zu wollen. Er sei "wirklich glücklich hier", über einen Verbleib über 2027 hinaus "können wir sicher reden", sagte Kane.

Neben Kane sprach Eberl auch über die Zukunft von Innenverteidiger Dayot Upamecano. "Wir versuchen ihn von dem Projekt Bayern München weiter zu überzeugen", sagte Eberl: "Wir wollen ihn behalten." Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft am Ende der Spielzeit aus.

