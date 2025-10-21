Champions league
FC Bayern: Jonathan Tah freut sich über Verlängerung von Vincent Kompany – anderer Star fällt für Champions League aus
- Aktualisiert: 21.10.2025
- 17:32 Uhr
- SID
Jonathan Tah freut sich über die Vertragsverlängerung von Vincent Kompany beim FC Bayern. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Brügge müssen die Bayern allerdings auf mehrere Spieler verzichten, darunter einer ihrer Top-Stürmer.
Nationalspieler Jonathan Tah und seine Teamkollegen vom FC Bayern München haben die Vertragsverlängerung von Trainer Vincent Kompany begrüßt.
"Wir haben uns alle darüber gefreut", sagte der 29-Jährige vor dem Duell gegen Club Brügge in der Champions League am Mittwochabend (ab 21.00 Uhr im Liveticker): "Die Mannschaft ist sehr happy darüber, der ganze Verein ist sehr happy darüber."
Am Dienstagmittag hatte der deutsche Rekordmeister verkündet, dass Kompany seinen Vertrag bis 2029 ausgedehnt hat.
Das Team habe da "kein großes Ding draus gemacht", sagte Tah, "weil der Fokus natürlich jetzt gerade auch sehr auf dem Spiel morgen ist."
FC Bayern: Jonathan Tah lobt Trainer Vincent Kompany
Falls das Heimspiel gegen den Außenseiter "gut gestaltet" werde, "dann werden wir als Mannschaft nochmal mehr darauf eingehen."
Auch vonseiten des Trainers gehe es zunächst allein darum, den zwölften Sieg im zwölften Spiel einzufahren. Diese Klarheit sei "auf jeden Fall" eine der Stärken von Kompany.
"Das spürt ja jeder. Er bringt eine Ruhe rein, einen Fokus auf das Wesentliche, aufs Fußballspielen", lobte Tah: "Das, was wir auch am besten können und was unser Job ist. Das macht ihn aus."
Kompany war 2024 vom FC Burnley gekommen und gewann in seiner ersten Saison die deutsche Meisterschaft. Sein ursprünglicher Vertrag war bis 2027 gültig.
Serge Gnabry fehlt verletzungsbedingt vor Champions-League-Duell gegen Brügge
Unabhängig von der Vertragsverlängerung richtet sich der Blick beim FC Bayern nun auf die anstehende Champions-League-Partie gegen Brügge dabei muss die Mannschaft einige personelle Ausfälle verkraften.
Dabei fehlt Nationalspieler Serge Gnabry verletzungsbedingt.
Der 30-Jährige, der zuletzt über Adduktorenprobleme geklagt hatte, fehlte am Dienstagnachmittag beim Abschlusstraining und bestritt stattdessen eine individuelle Laufeinheit. "Serge ist nicht dabei", sagte Trainer Vincent Kompany.
Sicher ausfallen werden auch die langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito. Josip Stanisic wirkte nach seiner Knieverletzung zumindest wieder teilintegriert mit, für den Außenverteidiger kommt die Begegnung aber nach Aussage des Trainers noch zu früh.
FC Bayern in der Champions-League-Tabelle an der Spitze
Die Bayern führen die Tabelle in der Königsklasse nach zwei Spieltagen sowie den Siegen gegen den FC Chelsea (3:1) und beim FC Paphos (5:1) an.
Brügge mit dem deutschen U21-Vizeeuropameister Nicolò Tresoldi hatte zum Auftakt die AS Monaco bezwungen (4:1) und danach trotz Führung bei Atalanta Bergamo verloren (1:2).