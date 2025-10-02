Der dritte Spieltag der neuen Champions-League-Saison steht an. Wie sieht das Kräfteverhältnis im höchsten europäischen Wettbewerb aktuell aus? Von Chris Lugert Ein Viertel der Ligaphase in der Champions League ist vorüber, die Tabelle formiert sich so ganz allmählich. Allerdings gibt es noch gehörige Unwuchten bezüglich der verschiedenen Matchups. Manche Klubs spielten bereits gegen Hochkaräter, andere haben die schwierigsten Aufgaben noch vor sich. Kommentar: Jackson hat noch kein Bayern-Format

Bayern-Comeback? Müller scherzt über fixen Job Weshalb die aktuelle Tabelle nur bedingt das tatsächliche Kräfteverhältnis der 36 Teams widerspiegelt. Dennoch lassen sich gewisse Schlussfolgerungen ziehen, zumindest verkleidet als Momentaufnahmen, die sich im Laufe des Wettbewerbs noch rasant verändern können. Beim Power Ranking vor dem dritten Spieltag blicken wir daher vor allem auf die gezeigten Leistungen und die aktuelle Formkurve. Bei der Beurteilung der reinen Ergebnisse muss berücksichtigt werden, gegen welchen Gegner diese Resultate erzielt wurden und wie der generelle spielerische Auftritt war. Champions League: Die aktuelle Tabelle

Champions League: Der Spielplan im Überblick

36. Platz: Kairat Almaty Bisherige Ergebnisse: 1:4 vs. Sporting Lissabon (A)

0:5 vs. Real Madrid (H)

35. Platz: FC Paphos Bisherige Ergebnisse: 0:0 vs. Olympiakos Piräus (A)

1:5 vs. FC Bayern München (H)

34. Platz: Ajax Amsterdam Bisherige Ergebnisse: 0:2 vs. Inter Mailand (H)

0:4 vs. Olympique Marseille (A)

33. Platz: PSV Eindhoven Bisherige Ergebnisse: 1:3 vs. Union Saint-Gilloise (H)

1:1 vs. Bayer Leverkusen (A)

32. Platz: FC Kopenhagen Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. Bayer Leverkusen (H)

0:2 vs. Qarabag Agdam (A)

31. Platz: Bayer Leverkusen Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. FC Kopenhagen (A)

1:1 vs. PSV Eindhoven (H)

30. Platz: Benfica Lissabon Bisherige Ergebnisse: 2:3 vs. Qarabag Agdam (H)

0:1 vs. FC Chelsea (A)

29. Platz: Slavia Prag Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. FK Bodö/Glimt (H)

0:3 vs. Inter Mailand (A)

28. Platz: FK Bodö/Glimt Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. Slavia Prag (A)

2:2 vs. Tottenham Hotspur (H)

27. Platz: Olympiakos Piräus Bisherige Ergebnisse: 0:0 vs. FC Paphos (H)

0:2 vs. FC Arsenal (A)

26. Platz: Athletic Bilbao Bisherige Ergebnisse: 0:2 vs. FC Arsenal (H)

1:4 vs. Borussia Dortmund (A)

25. Platz: Union Saint-Gilloise Bisherige Ergebnisse: 3:1 vs. PSV Eindhoven (A)

0:4 vs. Newcastle United (H)

24. Platz: Eintracht Frankfurt Bisherige Ergebnisse: 5:1 vs. Galatasaray Istanbul (H)

1:5 vs. Atletico Madrid (A)

23. Platz: AS Monaco Bisherige Ergebnisse: 1:4 vs. FC Brügge (A)

2:2 vs. Manchester City (H)

22. Platz: FC Brügge Bisherige Ergebnisse: 4:1 vs. AS Monaco (H)

1:2 vs. Atalanta Bergamo (A)

21. Platz: Tottenham Hotspur Bisherige Ergebnisse: 1:0 vs. FC Villarreal (H)

2:2 vs. FK Bodö/Glimt (A)

20. Platz: FC Villarreal Bisherige Ergebnisse: 0:1 vs. Tottenham Hotspur (A)

2:2 vs. Juventus Turin (H)

19. Platz: Atalanta Bergamo Bisherige Ergebnisse: 0:4 vs. Paris Saint-Germain (H)

2:1 vs. FC Brügge (H)

18. Platz: Sporting Lissabon Bisherige Ergebnisse: 4:1 vs. Qairat Almaty (H)

1:2 vs. SSC Neapel (A)

17. Platz: Juventus Turin Bisherige Ergebnisse: 4:4 vs. Borussia Dortmund (H)

2:2 vs. FC Villarreal (A)

16. Platz: Qarabag Agdam Bisherige Ergebnisse: 3:2 vs. Benfica Lissabon (A)

2:0 vs. FC Kopenhagen (H)

15. Platz: FC Chelsea Bisherige Ergebnisse: 1:3 vs. FC Bayern München (A)

1:0 vs. Benfica Lissabon (H)

14. Platz: SSC Neapel Bisherige Ergebnisse: 0:2 vs. Manchester City (A)

2:1 vs. Sporting Lissabon (H)

13. Platz: FC Liverpool Bisherige Ergebnisse: 3:2 vs. Atletico Madrid (H)

0:1 vs. Galatasaray Istanbul (A)

12. Platz: Galatasaray Istanbul Bisherige Ergebnisse: 1:5 vs. Eintracht Frankfurt (A)

1:0 vs. FC Liverpool (H)

11. Platz: Newcastle United Bisherige Ergebnisse: 1:2 vs. FC Barcelona (H)

4:0 vs. Union Saint-Gilloise (A)

10. Platz: Olympique Marseille Bisherige Ergebnisse: 1:2 vs. Real Madrid (A)

4:0 vs. Ajax Amsterdam (H) In Marseille läuft es aktuell wie geschmiert. Nicht nur wurde in der heimischen Liga Paris Saint-Germain bezwungen, in der Champions League feierte OM zuletzt einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen Ajax Amsterdam. Und auch zum Auftakt bei Real verkaufte sich das Team von Trainer Roberto De Zerbi richtig gut. Die Formkurve in Marseille stimmt, in der aktuellen Verfassung ist der Klub für jeden Gegner unangenehm.

9. Platz: Borussia Dortmund Bisherige Ergebnisse: 4:4 vs. Juventus Turin (A)

4:1 vs. Athletic Bilbao (H) Champions League mit Beteiligung des BVB, das bedeutet in dieser Saison bislang Spektakel. Insgesamt fielen in den beiden Partien 13 Tore, der Großteil davon geht aber auf das Konto der Dortmunder. Die Schwarz-Gelben könnten gut und gerne auch bei sechs Punkten stehen, die verschenkten Zähler von Turin werfen sie auch in unserem Power Ranking ein Stück zurück. Der Auftritt gegen Bilbao war dann aber fast durchweg souverän. In München setzte es am Wochenende die erste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison. Boateng: Fans protestieren - Bayern-Bosse wiegeln ab

8. Platz: FC Barcelona Bisherige Ergebnisse: 2:1 vs. Newcastle United (A)

1:2 vs. Paris Saint-Germain (H) Definiere Angstgegner - für Barca ist die Antwort auf diese Aufgabenstellung recht simpel. Es klappt einfach nicht mit einem Sieg gegen Paris, und das, obwohl bei PSG mehrere Stammkräfte ausfielen. Fußballerisch sind die Katalanen gut drauf, in der heimischen Liga ist das Team von Trainer Hansi Flick hinter Real Madrid Tabellenzweiter. Doch die verdiente Niederlage gegen PSG zeigte, dass zur europäischen Spitze aktuell ein Ticken fehlt.

7. Platz: Inter Mailand Bisherige Ergebnisse: 2:0 vs. Ajax Amsterdam (A)

3:0 vs. Slavia Prag (H) Zwei Spiele, zwei Siege - optimaler Start für den Finalisten der Vorsaison in die Champions League. Doch wie gut ist Inter wirklich? Das muss sich gegen die großen Gegner zeigen, weshalb wir sie hier nicht unter den Top-5 einreihen. In der Serie A sind die Nerazzurri nach vier Siegen in Folge Zweiter hinter Milan.

6. Platz: Manchester City Bisherige Ergebnisse: 2:0 vs. SSC Neapel (H)

2:2 vs. AS Monaco (A) Warum Manchester City nach zwei Spieltagen in der Champions League nicht bei sechs Punkten steht, wissen die Citizens wohl selbst nicht so genau. In Monaco war das Team von Pep Guardiola über weite Strecken klar überlegen, musste sich am Ende aber dennoch mit einem Punkt begnügen. Noch immer sucht City die Stabilität der Vergangenheit. Kommt aber alles zusammen, ist diese Mannschaft kaum zu schlagen.

5. Platz: FC Arsenal Bisherige Ergebnisse: 2:0 vs. Athletic Bilbao (A)

2:0 vs. Olympiakos Piräus (H) So stark Arsenal unter Trainer Mikel Arteta in den vergangenen Jahren auch geworden ist: Der ganz große Titel fehlt nach wie vor. In der Champions League haben die Gunners große Ambitionen, die ersten zwei Spieltage unterstrichen das deutlich. Zwei unspektakuläre, aber auch ungefährdete 2:0-Siege bedeuten Platz fünf in der Tabelle und auch in unserem Power Ranking. Die großen Aufgaben warten aber noch, dann wird sich zeigen, wie gut Arsenal wirklich ist.

4. Platz: Atletico Madrid Bisherige Ergebnisse: 2:3 vs. FC Liverpool (A)

5:1 vs. Eintracht Frankfurt (H) Ja, Atletico kam nur schwer in die Saison rein. Es rumpelte, es knirschte, es gab keinen Flow. Noch vor zwei Wochen wäre Atletico hier nicht unter den Top-10 gewesen. Doch inzwischen ist vieles anders. Fünf Tore im Derby gegen Real Madrid, wenige Tage später einer bemitleidenswerten Frankfurter Eintracht die Grenzen aufgezeigt. Die Rojiblancos gehören aktuell zu den formstärksten Teams Europas. Und Julian Alvarez spielt wie vom anderen Stern.

3. Platz: Real Madrid Bisherige Ergebnisse: 2:1 vs. Olympique Marseille (H)

5:0 vs. Kairat Almaty (A) Warum führen wir dann Real immer noch vor Atletico? Nun ja, es ist die Champions League, sozusagen der Haus- und Hof-Wettbewerb der Königlichen. Und da ist Real immer noch etwas anders zu bewerten. Almaty wehrte sich nach Kräften, hatte der individuellen Qualität von Kylian Mbappe aber schlussendlich nichts entgegenzusetzen. Auch hier gilt: Die großen Gegner werden Aufschluss darüber geben, wie gut das Team von Trainer Xabi Alonso wirklich ist. Aber bei den Blancos gibt es immer auch den "benefit of the doubt".

2. Platz: FC Bayern München Bisherige Ergebnisse: 3:1 vs. FC Chelsea (H)

5:1 vs. FC Pafos (A) Erst den Klub-Weltmeister leicht und locker bezwungen, dann auf Zypern gar nicht erst den Anschein einer Blamage erweckt - mit dem FC Bayern ist zu rechnen, auch international. Alle Pflichtspiele der bisherigen Saison wurden gewonnen, und das meist in unverschämt überlegener Manier. Und dabei fehlen ja auch noch ein paar Spieler verletzt. Die Auswärtsspiele in London beim FC Arsenal und vor allem in Paris werden zeigen, ob die Münchner tatsächlich ein Top-Favorit auf den Henkelpott sind. Aktuell spricht aber nur wenig dagegen.