FC Bayern München - Kompanys Risiko-Taktik: Zu anfällig gegen Top-Teams?

Vier Gegentore in Barcelona, drei in Frankfurt: Bayern Münchens riskante Taktik lädt den Gegner zu Kontern ein. Wie viel Schuld trägt Trainer Vincent Kompany – und wie lässt sich die Gegentorflut stoppen? Eine Taktikanalyse.

Von Tobias Escher

Nach Bayern Münchens 1:4-Niederlage in Barcelona ließ Max Eberl seine schlechte Laune an einem Reporter aus. Als dieser in der Mixed Zone fragte, was Eberl zur Leistung der Münchner Verteidiger zu sagen habe, blökte Bayerns Sportvorstand: "Mach den Trainerschein, dann kannst du es besser machen.“

Eine Trainerlizenz benötigt man nicht, um Bayerns Probleme zu analysieren. Drei Gegentore in Frankfurt, vier Gegentreffer in Barcelona: Selbst ein Laie erkennt, dass Bayerns Defensive alles andere als sattelfest steht. Zumal die Gegentore häufig nach demselben Muster fielen: Nach schnellen, direkten Pässen in die Spitze sind die Bayern anfällig.

Trainer Vincent Kompany lässt seine Mannschaft mit viel Risiko verteidigen. Die Gegentorflut wirft die Frage auf, ob der Belgier nicht zu viel Risiko wagt. Kritiker werfen dem neuen Bayern-Coach vor, zu starr an seinem offensiven System festzuhalten. Was ist dran an dieser These?