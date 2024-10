FC Barcelona gegen FC Bayern: Fünfmal die 5 für indisponierten FCB - Noten

Der FC Bayern zahlt beim 1:4 (1:3) in der Champions League beim FC Barcelona Lehrgeld und sieht vor allem defensiv mehrfach ganz alt aus. Die Noten und die Einzelkritik der Münchner.

Aus Barcelona berichtet Martin Volkmar

Der FC Bayern hat beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Hansi Flick die zweite Niederlage in der Champions League in Folge kassiert.

Der deutsche Rekordmeister unterlag beim FC Barcelona mit 1:4 (1:3) und steht nach drei Spieltagen in der Königsklasse bei nur drei Punkten. Anfang des Monats hatte die Mannschaft von Vincent Kompany 0:1 bei Aston Villa verloren. Nächster Gegner in der Champions League ist am 6. November Benfica Lissabon.

Wir haben den Auftritt des FC Bayern in Barcelona benotet.