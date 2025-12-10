Champions League
FC Bayern München: Lennart Karl schreibt Geschichte - Joshua Kimmich sieht den Youngster im DFB-Kader
- Aktualisiert: 10.12.2025
- 12:43 Uhr
- SID
Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl hat erneut Champions-League-Geschichte geschrieben und wird von Joshua Kimmich in den WM-Kader geredet.
Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist Karl der jüngste Spieler in der "Königsklasse", der in drei aufeinanderfolgenden Partien getroffen hat. Bisher hatte Superstar Kylian Mbappe, der inzwischen bei Real Madrid spielt, den Rekord gehalten (18 Jahre und 113 Tage).
"Mit 17 in der Champions League ist schon sehr besonders für mich. Ich bin einfach stolz auf mich, auf die Mannschaft. Deshalb hat heute alles gepasst", sagte Karl bei "DAZN" glücklich.
Am Dienstagabend sorgte der Flügelspieler beim 3:1 (0:0) gegen Sporting Lissabon für das zwischenzeitliche 2:1 (69.). Zuvor hatte er gegen den FC Brügge und beim FC Arsenal jeweils einen Treffer erzielt. Schon da hatte er eine Bestmarke geknackt.
"Er hat dieses Besondere. Für uns spielt er eine sehr, sehr wichtige Rolle", lobte Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl. Karl habe zwar "schon bessere Spiele gemacht für uns", meinte Trainer Vincent Kompany, "aber irgendwie ist er immer vier, fünf Mal da und killt die dann. Das ist auch eine Stärke, dann brauchst du gar nicht der beste Spieler auf dem Platz zu sein."
Joshua Kimmich sieht Lennart Karl im WM-Kader
Bei seiner Auswechslung in der 77. Minute gegen Sporting war Karl von den 75.000 Fans mit tosendem Applaus gefeiert worden. Von der UEFA wurde er sogar zum "Man of the match" gekürt. In bislang 20 Pflichtspielen für den Rekordmeister hat der dribbelstarke Offensivspieler fünf Tore erzielt.
"Ich habe in letzter Zeit viel mehr meinen rechten Fuß trainiert. Deswegen hat sich das gelohnt. Perfekter Kontakt mit links, dann mit rechts abgeschlossen", schilderte er sein Tor gegen Sporting. "Wenn Lenny vor dem Tor steht, dann ist es egal. Er kann auch köpfen, rechts, links, mit der Wade. Er hat dieses Gefühl und das kann man ihm als Trainer nicht beibringen", schwärmte Kompany.
Inzwischen gilt der Jungstar, der zuletzt in der U21 debütiert und auch dort gleich drei Treffer erzielt hatte, sogar als Kandidat für eine WM-Nominierung. Ob er nach so einer Partie eine Nachricht von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwarte? "Das glaube ich noch nicht, nein", sagte Karl. Auch Eberl äußerte sich zurückhaltend: "Er bringt seine Leistung, er schießt Tore. Das sind seine Argumente. Was dann im Sommer passiert, ist nicht unsere Entscheidung."
Geht es nach Joshua Kimmich, ist Karl bei der WM 2026 dabei. Nach dem Spiel lobte der DFB-Kapitän seinen Teamkollegen: "Ich gehe davon aus, dass der Lenny weiterhin seine Einsätze bei uns bekommen wird. Momentan ist es so, dass er in die Stammelf hereingerutscht ist und jeder Stammspieler bei Bayern München – vor allem jetzt, so wie wir gerade spielen – gehört dann auch in die Nationalmannschaft."