Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl hat erneut Champions-League-Geschichte geschrieben und wird von Joshua Kimmich in den WM-Kader geredet.

Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist Karl der jüngste Spieler in der "Königsklasse", der in drei aufeinanderfolgenden Partien getroffen hat. Bisher hatte Superstar Kylian Mbappe, der inzwischen bei Real Madrid spielt, den Rekord gehalten (18 Jahre und 113 Tage).

"Mit 17 in der Champions League ist schon sehr besonders für mich. Ich bin einfach stolz auf mich, auf die Mannschaft. Deshalb hat heute alles gepasst", sagte Karl bei "DAZN" glücklich.

Am Dienstagabend sorgte der Flügelspieler beim 3:1 (0:0) gegen Sporting Lissabon für das zwischenzeitliche 2:1 (69.). Zuvor hatte er gegen den FC Brügge und beim FC Arsenal jeweils einen Treffer erzielt. Schon da hatte er eine Bestmarke geknackt.

"Er hat dieses Besondere. Für uns spielt er eine sehr, sehr wichtige Rolle", lobte Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl. Karl habe zwar "schon bessere Spiele gemacht für uns", meinte Trainer Vincent Kompany, "aber irgendwie ist er immer vier, fünf Mal da und killt die dann. Das ist auch eine Stärke, dann brauchst du gar nicht der beste Spieler auf dem Platz zu sein."