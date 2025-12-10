Der FC Bayern tut sich gegen Sporting Lissabon schwer - wie so oft in den vergangenen Spielen. Doch die Siegmaschine läuft nahezu reibungslos. Die Erkenntnisse zum Spiel. Von Chris Lugert Nach der Niederlage im Kräftemessen mit dem FC Arsenal vor knapp zwei Wochen ist der FC Bayern München in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Durch den 3:1 (0:0)-Erfolg gegen Sporting Lissabon ist der Platz in den Top-8 und damit der direkte Einzug ins Achtelfinale zum Greifen nah. Herausragend präsentierte sich einmal mehr Youngster Lennart Karl, der 17-Jährige erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Auch Serge Gnabry und Jonathan Tah trugen sich in einer starken Phase in die Torschützenliste des Rekordmeisters ein und drehten das Spiel nach einem 0:1-Rückstand, der durch ein Eigentor von Joshua Kimmich entstand. Champions League: Alle Highlights am Mittwochabend ab 23:00 Uhr auf Joyn Während die Bayern im entscheidenden Moment wieder aufdrehten konnten, fehlte zuvor zum wiederholten Male in den vergangenen Partien die spielerische Leichtigkeit. Gute Nachrichten gab es kurz vor Spielende, als Alphonso Davies nach fast neun Monaten Verletzungspause sein Comeback feierte. ran hat die Erkenntnisse zum Spiel gesammelt.

FC Bayern kann momentan nur Sparflamme - aber das reicht Auch der späte Sieg gegen Sporting konnte nicht verdecken, dass sich die Bayern nach wie vor schwertun. Eine lange Zeit überlegene Vorstellung, mit jedoch nur wenigen Großchancen, dazu wenig Esprit in den Aktionen. Und zu allem Überfluss auch noch der Rückstand durch das Eigentor von Joshua Kimmich. Zum fünften Mal in den vergangenen sieben Spielen lagen die Bayern hinten und mussten sich zurückkämpfen, die gute Nachricht aber: Drei dieser fünf Spiele gewannen sie noch, einmal (in der Liga bei Union) sprang immerhin noch ein Remis dabei heraus. Nur das Champions-League-Duell beim FC Arsenal ging verloren. Karl überragt erneut - und stellt nächsten Rekord auf

Bayern-Noten: Youngster sticht heraus, Kane fällt ab Die Bayern können Spiele drehen - trotz der Müdigkeit, die inzwischen klar erkennbar ist. War die Teilnahme an der Klub-WM in den ersten Wochen der Saison ein Vorteil, weil der Spielrhythmus vorhanden war, treten nun die negativen Begleiterscheinungen immer mehr zu Tage. Die mangelnde Vorbereitung macht sich bemerkbar, die Frische fehlt, die mentale Belastung ist groß. "Die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit waren gar nicht gut, aber wir sind ruhig geblieben. Durch unser Pressing haben wir einige Chancen bekommen, weshalb die zweite Halbzeit am Ende stabil war. Aber am Anfang war es nicht einfach", bilanzierte Trainer Vincent Kompany treffend. Und so schafft es das Team immer wieder, diesen einen entscheidenden Gang hochzuschalten. Wie ein gutes Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss. So auch beim 5:0 in Stuttgart, als eine gute halbe Stunde genügte. Mag der Motor lange nur auf Sparflamme laufen - am Ende geht die Drehzahl hoch. Die Mentalität ist aktuell vielleicht die größte Qualität - oder kurz: das "Mia san mia". Die Bayern schleppen sich ein bisschen in Richtung Weihnachtspause, noch zwei Bundesligaspiele - gegen Mainz und in Heidenheim - stehen auf dem Programm. Danach dürfen die Spieler ein paar Tage die Beine hochlegen. Eine gute Nachricht für den FCB - denn irgendwann springt der Motor vielleicht einmal nicht an.

FC Bayern kann auch ohne Luis Diaz Spiele gewinnen Während sich die Bayern am frühen Dienstagabend gegen Lissabon abmühten, befand sich Luis Diaz im Kurzurlaub. Für das Champions-League-Spiel fehlte er aufgrund seiner Rotsperre aus dem PSG-Spiel weiterhin, daran änderte auch die Reduzierung der Sperre auf zwei Spiele nichts. Und da sich der Kolumbianer auch noch am vergangenen Wochenende seine fünfte Gelbe in der Bundesliga abholte, kann er auch am Sonntag gegen Schlusslicht Mainz 05 nicht mitwirken. Erst am 21. Dezember in Heidenheim steht er wieder zur Verfügung. Weshalb Kompany aus der Not eine Tugend machte. "Er hat immer alles gespielt - nicht nur für uns, auch für die Nationalmannschaft. Ich glaube, es ist vernünftig, dass er jetzt ein paar Tage weg ist von hier und mental hundert Prozent zurückkommt", begründete der Coach seine Entscheidung, Diaz frei zu geben. In dem Wissen, dass er "nicht nur am Strand" liege.

Sportlich wurde Diaz zumindest bis zum 1:1-Treffer durchaus vermisst, beinahe hätte sich ein Trend fortgesetzt. Denn bislang galt: Steht Diaz nicht auf dem Platz, verlieren die Bayern. Es gab zwar erst eine Pleite in dieser Saison, aber die war beim FC Arsenal - im einzigen Spiel ohne Diaz auf dem Feld. Und auch gegen Sporting wurden die Qualitäten des 28-Jährigen vermisst. Seine Dynamik, seine Aggressivität mit und gegen den Ball, seine Arbeit in der Defensive. Stellvertreter Serge Gnabry machte seinen Job gut (ran-Note 2) und schoss den wichtigen Ausgleich zum 1:1, sein Skillset ist dennoch ein anderes. Auf Diaz in Topform können die Bayern nicht verzichten. Immerhin wissen sie jetzt aber, dass es zur Not auch mal ohne ihn geht - wenn der Gegner nicht gerade Arsenal heißt.

FC Bayern: Alphonso Davies feiert Comeback - die vielleicht beste Nachricht des Abends Es lief die 88. Minute gegen Sporting, als es laut wurde in der Allianz Arena. Denn es gab einen Dreifachwechsel bei den Münchnern, und einen der Joker hatten die Fans lange vermisst. Alphonso Davies feierte nach fast neun Monaten Verletzungspause sein emotionales Comeback, sein Name wurde bei der Einwechslung besonders laut von den Fans gerufen. "Ich wollte nicht, dass er heute den Druck bekommt, dass er uns irgendwie ins Spiel reinbringen muss. Am Ende hat es aber gepasst. Natürlich sind wir froh, dass er zurück ist. Es hat neun Monate gedauert, das sind gute Momente für uns", sagte Kompany. Im März hatte sich der Kanadier bei der Nationalmannschaft das Kreuzband gerissen und sich seither in einer scheinbar endlosen Reha zurückgekämpft. Umso glücklicher war er über seine Rückkehr - wie Bilder mit einem strahlenden Lächeln des 25-Jährigen mehr als verdeutlichten.

